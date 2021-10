Desserte de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord - Le 11e comité consultatif régional de la STQ voit le jour pour mieux desservir les communautés

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) a procédé hier à la première rencontre du nouveau comité consultatif régional (CCR) dédié à la desserte de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. L'ajout d'un tel comité spécifiquement à ces régions témoigne de la volonté de la STQ de se rapprocher encore davantage des communautés. Rappelons que des CCR existaient déjà pour les traverses exploitées par la STQ de Harrington Harbour-Chevery et de la rivière Saint-Augustin.

Des représentants notamment de Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, Unamen Shipu, La Romaine, Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Pakuashipi, Saint-Augustin, Vieux-Fort et Blanc-Sablon pourront prendre part au comité.

« Le succès de cette desserte se confirme un peu plus chaque année. Pour être partenaire des communautés de la Basse-Côte-Nord, nous nous devions de mettre en place cette tribune de discussion qui permet d'échanger sur leurs enjeux spécifiques, pour ainsi, nous guider dans nos décisions, souligne Stéphane Lafaut, PDG de la STQ. La création de ce CCR, dans une desserte de la STQ dont l'exploitation est assurée par des tiers, confirme le virage client que nous avons entamé. »

À propos de la desserte de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord

La desserte de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord, chapeautée par la STQ et opérée par Relais Nordik inc., offre un service de desserte maritime d'avril à janvier avec le NM Bella Desgagnés.

La desserte maritime est la porte d'entrée de la grande majorité des biens qui se rendent dans ces communautés, notamment la nourriture, les matériaux de construction, les voitures, les véhicules récréatifs et les biens de consommation courants. En 2020-2021, près de 20 000 tonnes de marchandise diverses ont été transportées dans l'un ou l'autre des 42 voyages réalisés par le NM Bella Desgagnés. Elle constitue également une voie d'accès efficace et abordable pour les résidents de ces régions et les touristes.

Lorsque la saison maritime est terminée, la STQ, fidèle à sa mission, fournit alors un service complémentaire par la route et par avion permettant la livraison de marchandises essentielles tout au long de l'année.

