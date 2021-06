Maintenant préparée à partir d’eau contenant des minéraux du Pacifique, la vodka SKYY® se réinvente, de l'eau-de-vie jusqu'au flacon

L'emblématique marque pulvérise les standards de la catégorie avec une bouteille moderne et un précieux liquide primé qui sublime l'expérience vodka soda et propose aux Canadiens de goûter la fraîcheur côtière à chaque gorgée

TORONTO, le 28 juin 2021 /CNW/ - Lancée à San Francisco en 1992, SKYY® a redéfini la vodka avec sa quadruple distillation de pointe, son procédé de production à triple filtration, gage d'une douceur et d'un goût supérieurs, et son taux d'impuretés parmi les plus faibles du marché. Portée par l'avant-gardisme de sa ville natale et désireuse d'honorer le caractère naturel de la région où elle est blottie, la côte du Pacifique, l'entreprise créatrice de la star des vodkas revient à ses racines pour pulvériser une fois de plus les standards de sa catégorie avec la plus récente évolution de son produit primé et de son emblématique bouteille.

Avec cette nouvelle création, SKYY a souhaité faire évoluer son eau-de-vie pour satisfaire une nouvelle génération de Canadiens amateurs de vodka, qui gravitent vers des boissons légères et rafraîchissantes - le soda est actuellement l'allongeur numéro un1 - et qui choisissent des marques authentiques, restées fidèles à leur lieu d'origine. Bien au fait des tendances et motivée par son attention au détail et son souci de la qualité, l'entreprise qui avait à l'origine voulu créer le parfait martini s'est donné une nouvelle mission : améliorer la vodka soda.

Maintenant préparée à partir d’eau contenant des minéraux du Pacifique et filtrée par le calcaire californien, la vodka SKYY est pensée pour décupler le plaisir en bouche et les qualités rafraîchissantes de la vodka soda. C'est en effet la base parfaite d'une vodka soda bien savoureuse qui incarne l'esprit et le caractère naturel du lieu de naissance de SKYY. C'est l'audace et la détermination de San Francisco, équilibrées par l'énergie paisible de la côte du Pacifique.

Parce qu'elle est convaincue qu'ensemble on va plus loin, la marque SKYY a réuni un collectif d'experts composé d'un sommelier de l'eau, d'un chimiste et d'un barman professionnel pour concocter cette nouvelle formule avec des éléments naturels issus des eaux côtières. Ceux-ci ont découvert la touche unique que les minéraux du Pacifique pouvaient apporter à la vodka. Il en résulte une eau-de-vie au goût fin et doux pour le palais, caractérisée par des arômes frais et nets d'où émanent de subtils effluves de fruits et de grains grillés. Voilà qui ajoutera du caractère à tout cocktail et s'accordera à la perfection avec un soda et un zeste de pamplemousse dans le cocktail signature de SKYY.

La dernière-née de SKYY lui vaut déjà des honneurs. Elle a récemment été notée « Exceptionnelle » par le Beverage Testing Institute (BTI), qui lui a décerné une médaille d'or (90 points). Le BTI est une prestigieuse organisation privée indépendante qui réalise des évaluations professionnelles de boissons selon la méthode de dégustation à l'aveugle. SKYY a aussi reçu une médaille d'or à l'édition 2021 du San Francisco World Spirits Competition, l'un des concours les plus anciens, les plus imposants et les plus prestigieux de sa catégorie, ainsi qu'une médaille d'or (94 points) au New York International Spirits Competition.

________________________ 1 IWSR, Hard Seltzer Report, 2019

La nouvelle bouteille actualisée de SKYY est elle aussi inspirée par la proximité de San Francisco avec la nature. À la fois raffinée et épurée, elle est d'un bleu plus pâle et plus naturel que la précédente. Elle présente des ondulations et des crêtes rappelant les vagues du Pacifique. Elle arbore aussi un logo blanc redessiné. Ce nouveau design, qui s'inscrit dans la progression naturelle de la marque, propose une expression plus haut de gamme tout en conservant certains éléments clés de l'emblématique bouteille bleue originale.

« Chez SKYY, nous avons vu le soda s'imposer comme allongeur numéro un et avons vite compris que nous pouvions révolutionner une fois de plus la vodka en proposant aux consommateurs canadiens un produit véritablement unique qui comble leur envie de boissons légères au goût rafraîchissant, dit Melanie Batchelor, directrice générale de Campari Group Canada. Avec notre collectif d'experts, nous avons créé un produit qui s'exprime à travers tout ce qui définit notre marque. Nous sommes immensément fiers de dévoiler la plus récente évolution de SKYY, une eau-de-vie inspirée par les ressources côtières de notre ville et peaufinée avec grand soin par notre équipe. »

Toutes les bouteilles et les boîtes d'expédition afficheront la nouvelle image de marque en Ontario dès juin 2021, et le déploiement se poursuivra par la suite dans d'autres territoires. Une campagne de marketing pleinement intégrée appuiera le relancement.

Pour en savoir plus et rester informé sur le relancement, consultez le site www.SKYY.com et suivez la marque au Canada sur Instagram et Facebook.

À propos de SKYY Vodka

SKYY Vodka a vu le jour à San Francisco en 1992 et respire l'avant-gardisme californien. Conçue par un inventeur américain de première génération qui souhaitait créer la vodka la plus douce au monde, la vodka SKYY a révolutionné l'art de cette eau-de-vie avec son procédé exclusif à quadruple distillation et à triple filtration. Elle est désormais faite à partir d'une eau contenant des minéraux, dont certains provenant de la région de la baie de San Francisco, et filtrée par le calcaire de Californie. Comme tant de choses nées à San Francisco, SKYY a été une minuscule startup avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous au SKYY.com.

À propos de Campari Group Canada

Campari Group Canada est le prolongement national de Campari Group, leader mondial du secteur des boissons. Mis sur pied pour consolider l'héritage du Campari Group à l'échelle nationale, Campari Group Canada agit comme propriétaire, importateur et distributeur d'un portefeuille diversifié de plus de 30 marques de renommée mondiale couvrant toutes les catégories de grands spiritueux. Parmi elles figure la distillerie canadienne Forty Creek Distillery Ltd., connue pour sa gamme primée de whiskys complexes, mais faciles d'approche. Comptant sur l'installation de Forty Creek située à Grimsby, en Ontario, qui sert à la fois d'usine d'embouteillage et d'entrepôt, et sur son propre siège social situé au cœur du Liberty Village de Toronto, un quartier en plein essor, Campari Group Canada poursuit son engagement indéfectible à créer des marques liées au style de vie en faisant appel à des gens passionnés. Son portefeuille comprend les marques de renommée mondiale Aperol®, Appleton Estate®, Bulldog® Gin, Campari®, Cinzano®, Forty Creek®, Grand Marnier®, The Glen Grant®, SKYY® Vodka, Espolòn® Tequila et Wild Turkey®. Pour en savoir plus : http://www.camparigroup.com/en. Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

À propos de Campari Group

Davide Campari-Milano N.V. (avec ses filiales, « Campari Group ») est un acteur majeur du secteur mondial des boissons, présent dans plus de 190 pays et chef de file en Europe et dans les Amériques. Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième joueur mondial du secteur des spiritueux de qualité supérieure. Son portefeuille de plus de 50 marques comprend des spiritueux (activité principale), des vins et des boissons gazeuses. Parmi ses marques de renommée mondiale figurent Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey® et Grand Marnier®. Campari Group, dont le siège social est situé à Sesto San Giovanni, en Italie, possède 22 usines dans le monde et a son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI, Bloomberg CPR IM), sont inscrites à la bourse italienne depuis 2001. Pour en savoir plus : www.camparigroup.com. Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

