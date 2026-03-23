La conclusion de cette transaction de 1,67 milliard de dollars réunit Desjardins Gestion internationale d'actifs et Guardian Capital Group Limited autour d'une vision commune de croissance durable

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins (« Desjardins »), une coopérative financière, confirme aujourd'hui la clôture officielle de l'acquisition de Guardian Capital Group Limited (« Guardian »). Cette transaction, annoncée en août dernier, constitue un jalon important dans la consolidation du rôle de Desjardins à titre de gestionnaire d'actifs de premier plan au service de la clientèle institutionnelle et privée au Canada, tout en accroissant sa présence à l'international.

La conclusion de la transaction fait en sorte que Desjardins Gestion internationale d'actifs et Guardian combinent maintenant un actif sous gestion et sous conseil d'environ 280 milliards de dollars canadiens. Elle renforce considérablement leurs capacités et permet d'élargir la gamme de solutions de placement qui seront offertes à leurs membres, clients et partenaires pour mieux répondre à leurs besoins. À la suite de cette transaction, les actions de catégorie A et les actions ordinaires de Guardian devraient être radiées sous peu de la Bourse de Toronto, et Guardian prévoit demander à cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Une vision commune d'une croissance durable à long terme

Cette acquisition marque un tournant dans l'histoire de Desjardins en tant que coopérative financière et s'inscrit dans l'élan de croissance qu'a connue son secteur de la gestion de patrimoine au cours des dernières années. Il s'agit d'un moment marquant dans le parcours de l'organisation en gestion d'actifs. En effet, ses membres et clients auront accès à un plus grand choix de solutions d'investissement, que ce soit dans les marchés publics ou les marchés privés, le tout sous un même toit.

Desjardins et Guardian partagent une vision à long terme : bâtir une firme de gestion d'actifs de taille concurrentielle, s'appuyant sur une expertise complémentaire, une gouvernance solide et une approche de grande qualité axée sur la clientèle. L'entité combinée bénéficiera d'une plus grande portée sur le marché mondial, de capacités d'investissement diversifiées et d'une plateforme robuste pour l'aider à générer une croissance durable.

« C'est aujourd'hui un jalon important pour Desjardins. La clôture de cette transaction nous permet d'accélérer notre croissance, d'élargir notre portée et d'améliorer les solutions de placement que nous pouvons offrir à nos membres, clients et investisseurs. Elle nous positionne pour une croissance durable à long terme tout en accueillant une équipe qui cadre parfaitement avec notre culture et notre ambition », souligne Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Ce moment marque le début d'un nouveau chapitre passionnant. Unir nos forces à celles de Desjardins nous donne l'envergure, les ressources et l'alignement stratégique commun nécessaires pour dynamiser nos ambitions de croissance et continuer à offrir un excellent service à notre clientèle au gré de l'évolution de ses besoins, ajoute George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian Capital Group et maintenant président et chef de l'exploitation de Desjardins Gestion internationale d'actifs. Grâce à ce regroupement, nous avons plus que jamais tout ce qu'il nous faut pour bâtir une plateforme mondiale de gestion d'actifs qui se démarque par sa vision, son style novateur et son approche axée sur la clientèle. »

Cette transaction, d'une valeur de 1,67 milliard de dollars canadiens et effectuée à 68 dollars par action, est la plus récente d'une série d'acquisitions réalisées par Desjardins dans le but d'accroître sa présence au Canada. C'est ainsi que le groupe financier coopératif a acquis les activités de distribution en assurance de personnes et en épargne individuelle de Guardian Capital Group Limited en 2023 et La Compagnie d'assurance de l'Île-du-Prince-Édouard en 2024.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Le magazine The Banker en a aussi fait son Institution bancaire de l'année 2025 (Bank of the Year) au Canada. Le Mouvement Desjardins mise sur la compétence de plus de 57 500 employés, pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Guardian Capital Group Limited

Guardian Capital Group Limited (« Guardian ») est une société de gestion de placements mondiale diversifiée qui sert une clientèle institutionnelle, de détail et privée par l'intermédiaire de ses filiales. Au 30 juin 2025, l'actif total de sa clientèle s'élevait à 164,1 milliards de dollars canadiens. La société gère aussi son propre portefeuille de placement, d'une juste valeur marchande de 1,25 milliard de dollars canadiens. Fondée en 1962, Guardian est reconnue pour la solidité de sa croissance, l'importance qu'elle accorde aux relations à long terme et ses valeurs fondamentales, à savoir l'authenticité, l'intégrité, la stabilité et la fiabilité, qui font son succès depuis ses débuts. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont respectivement cotées à la Bourse de Toronto sous les appellations GCG et GCG.A. Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le www.guardiancapital.com (en anglais seulement).

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont généralement reconnaissables par l'utilisation de verbes au futur et au conditionnel, par exemple « devraient » ou « feront », et d'autres mots et expressions servant à exprimer ces réalités. Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont soumis à des incertitudes et à des risques inhérents de nature générale ou spécifique et sont basés sur des hypothèses, de sorte que les résultats ou les événements réels pourraient être très différents des attentes qui y sont exprimées explicitement ou implicitement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, ceux concernant les objectifs et les points de vue de Desjardins au sujet de l'acquisition, des avantages stratégiques, financiers et autres prévus, de la radiation de Guardian de la bourse, du fait que Guardian cesse d'être un émetteur assujetti ainsi que de l'exploitation et des affaires de l'entreprise regroupée après la clôture de la transaction, y compris les actifs sous gestion de Desjardins après la clôture de la transaction. Il est important de noter que de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats à venir, positivement ou négativement. Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus aux présentes, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois applicables.

SOURCE Mouvement Desjardins

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