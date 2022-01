Desjardins et OSEntreprendre unis pour inspirer le désir d'entreprendre au Québec!

QUÉBEC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université, celles des créateurs d'entreprise et celles des ambassadeurs du Faire affaire ensemble, OSEntreprendre est heureux d'annoncer l'engagement du Mouvement Desjardins comme partenaire présentateur des 24e et 25e éditions du Défi OSEntreprendre.

« Soutenir celles et ceux qui bâtissent nos communautés, souligner la vitalité des régions du Québec et célébrer la diversité entrepreneuriale sont quelques-unes des grandes forces du Défi OSEntreprendre que Desjardins est fier d'appuyer depuis près de 25 ans. Ensemble, favorisons l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs passionnés! », indique Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Présent depuis la fondation, l'implication du Mouvement Desjardins est remarquable. Par les valeurs qui l'habitent et par son engagement à soutenir l'esprit d'entreprendre partout au Québec, il est un partenaire privilégié qui contribue à inspirer le désir d'entreprendre, notamment avec son soutien au nouveau volet Faire affaire ensemble, » souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. La date limite d'inscription de la 24e édition est le 15 mars 2022, 16 h.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

