Desjardins et La Ruche dévoilent une nouvelle plateforme numérique de financement participatif et collaboratif pour les idéateurs d'ici

QUÉBEC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Ruche, plateforme de financement participatif 100 % québécoise, bénéficie dorénavant d'une nouvelle plateforme technologique au service des entrepreneurs, organismes et idéateurs d'ici. Réalisation d'envergure rendue possible grâce à un investissement de 1,5 million de dollars de Desjardins et plusieurs mois de travail en collégialité. Cette solution inclut de nouvelles fonctionnalités collaboratives, notamment la possibilité pour les contributeurs d'aider les porteurs de projets à combler leurs besoins en expertise professionnelle ou en ressources matérielles en offrant des rabais, du temps, des services ou de l'équipement : une première au Québec!

« Chez Desjardins, nous misons sur notre leadership socioéconomique afin de contribuer pleinement et proactivement à la vitalité des collectivités. Notre association avec La Ruche s'inscrit dans cette volonté d'agir comme accélérateur d'une économie toujours plus collaborative et participative », a déclaré M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Nous voulons offrir à nos membres et à nos communautés des leviers de développement pertinents, engageants et efficaces qui répondent à leur réalité. Nous le faisons notamment avec le Fonds du Grand Mouvement, mais aussi en nous associant à des solutions telles que la plateforme La Ruche, axée sur la collaboration et la participation financière des acteurs clés du développement, incluant la participation citoyenne. »

Plus qu'une nouvelle interface

En plus de revoir l'expérience usager grâce à l'expertise de la firme numérique Mondata, les diverses fonctionnalités du site Web (laruchequebec.com) permettent maintenant d'allier les principes du financement participatif au financement collaboratif. Les éléments distinctifs ont également été optimisés tels que les programmes de financement additionnel : une grande distinction de La Ruche. Grâce aux alliés de financement, une campagne réussie sur La Ruche permet d'accéder à d'autres sources de revenus comme une bourse, une subvention ou un prêt. À ce jour, près de 7 millions de dollars ont été versés aux promoteurs de projets par des alliés de financement tels que les villes et acteurs de développement économique locaux, des organisations, institutions financières et entreprises, dont 3 millions de dollars par Desjardins.

Un partenariat gagnant-gagnant

Pour le Mouvement Desjardins, la collaboration avec La Ruche est une nouvelle preuve de son engagement actif dans le développement socioéconomique. Desjardins entend intégrer La Ruche dans ses pratiques d'accompagnement des membres entreprises. En soutenant ce levier innovant, Desjardins favorise aussi la participation des organismes du milieu dans le cadre d'un processus progressif qui se déploiera au cours des prochains mois dans l'ensemble de son réseau. Cette nouveauté permettra aux contributeurs de mieux évaluer leurs risques par l'entremise d'un programme de valorisation de l'accompagnement des promoteurs par les acteurs de développement économique locaux.

Pour La Ruche, l'engagement de Desjardins représente une vitrine exceptionnelle auprès des entreprises et organismes soutenus ou accompagnés par la coopérative de services financiers. C'est sans compter des opportunités de croissance accrue à l'échelle de la province.

« La Ruche est privilégiée de compter sur un partenaire comme Desjardins qui partage notre vision et qui croit profondément à l'importance de la solidarité des milieux et à l'utilisation des ressources financières au service du développement humain. Notre nouvelle plateforme permettra d'ailleurs de gérer plus efficacement le trafic en constante croissance et propose une expérience utilisateur améliorée », a renchéri Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche. « Nous sommes fiers de cette réalisation et sommes confiants que les nouvelles façons de contribuer, en plus du financement additionnel, nous permettront de développer des opportunités d'affaires innovantes, à l'image de notre organisation. »

Un outil de développement économique qui a fait ses preuves

Depuis sa création en 2013, l'outil mis à la disposition des entrepreneurs et des idéateurs d'ici a permis à près de 700 promoteurs de projets de recueillir plus de 10 millions en financement participatif, grâce à l'appui de plus de 71 000 contributeurs uniques.

S'inscrire dans la relance économique du Québec

C'est l'exemple même de la solidarité collective, qui s'est vue propulsée dans le cadre du programme Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins. Ce programme unique, déployé en des circonstances exceptionnelles, a permis de favoriser l'achat local en temps de pandémie par la prévente de certificats-cadeaux tout en soutenant les organismes de premières lignes les plus impactés par la pandémie. Rappelons que Desjardins doublait le montant recueilli par la population jusqu'à concurrence de 25 000 $. En tout, 3 millions de dollars ont été remis par Desjardins à des organismes de première ligne et près de 2 000 commerçants, par l'entremise de plus de 70 campagnes, ont pu bénéficier des retombées socioéconomiques directes de 10 millions; un bilan philanthropique et économique sans précédent pour les deux organisations partenaires. Soulignons la participation de partenaires locaux, telle que la Ville de Montréal et celle de Québec, qui ont bonifié significativement les résultats des campagnes.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de La Ruche soutenue par Desjardins

La Ruche est une plateforme de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec.Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 10 millions de dollars en financement participatif, et ce, dans les sept régions dans lesquelles elle est active (Québec, Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches). La Ruche innove par son accompagnement humain (dont près de 350 ambassadeurs), ses programmes de financement additionnels et son concept régional.

