Desjardins Capital et Investissement Québec appuient Ressorts Liberté dans son acquisition de l'entreprise Elka Suspension

MONTMAGNY, QC, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins Capital et Investissement Québec, actionnaires minoritaires de Ressorts Liberté, appuient l'entreprise dans l'acquisition d'Elka Suspension (« Elka »), un manufacturier se spécialisant dans la conception de systèmes de suspension pour les véhicules récréatifs et les camions légers sport. L'acquisition permettra de conserver la propriété québécoise d'Elka et de consolider la position de leader de Ressorts Liberté, un fabricant de ressorts de haute précision qui compte plus de 700 employés et opère dans six sites de production, soit Montmagny, Toronto, Juarez et Querétaro (Mexique), Suzhou (Chine) et Giarmata (Roumanie).

Elka est une entreprise manufacturière de Boucherville qui emploie environ 50 personnes. Elle se spécialise en recherche & développement, en conception, en tests et en fabrication de suspensions sur mesure selon les besoins spécifiques de ses clients. Leurs produits sont principalement vendus au Canada et aux États-Unis, mais sont également distribués dans d'autres pays.

Stratégiquement, cette acquisition permettra à Ressorts Liberté de diversifier son offre en introduisant une gamme de produits propriétaires axée sur les suspensions, dont les ressorts de haute qualité font partie intégrante, et qui s'adresse à différents types de véhicules. Elle permettra également à Elka de croître plus rapidement grâce au réseau de Ressorts Liberté et de créer plusieurs emplois à court terme.

« Elka Suspension est très heureuse d'allier ses forces à celles de Ressorts Liberté. Cette acquisition vient renforcer la position de l'entreprise comme une force mondiale dans le domaine de la suspension, pour le plus grand bénéfice de nos clients et partenaires », a déclaré Martin Lamoureux, Président d'Elka Suspension.

« Ressorts Liberté est fière d'accueillir les équipes d'Elka Suspension dans sa grande famille. En joignant le talent exceptionnel des équipes de Ressorts Liberté et d'Elka Suspension, nous croyons pouvoir mieux supporter nos clients dans leurs projets de croissance », a mentionné Mathieu Ouellet, PDG de Ressorts Liberté.

« Desjardins Capital est fier de participer au projet d'acquisition de Ressorts Liberté et à la consolidation de la position de leader de ce fleuron québécois, a souligné Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. L'acquisition d'Elka, un manufacturier de système de suspension, permettra à Ressorts Liberté de diversifier son offre et de pénétrer un nouveau marché très niché. Grâce à ce partenariat, Desjardins Capital pourra également remplir sa mission de préserver la propriété québécoise des entreprises d'ici et de les appuyer dans leur croissance. »

« En soutenant cette acquisition, nous réitérons notre confiance envers Ressorts Liberté et sa stratégie de croissance. Notre équipe est fière de permettre à deux entreprises québécoises de s'allier pour encore mieux saisir les occasions que présente l'industrie automobile et récréotouristique, et continuer de se démarquer par l'innovation », a conclu Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,6 milliards de dollars en date du 31 décembre 2020, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 550 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plus de 80 000 emplois*, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

* Donnée au 31 décembre 2019

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

