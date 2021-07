Desjardins Capital et Cortexnord Capital deviennent actionnaires minoritaires de Progitek, un leader en progiciels de gestion destinés à la pratique dentaire

QUÉBEC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Éric Vézina, actionnaire fondateur de Progitek, annonce l'arrivée de Desjardins Capital et de Cortexnord Capital au capital-actions de l'entreprise qu'il a fondée à Québec, en 1995. Les deux nouveaux partenaires deviennent actionnaires minoritaires du leader de l'industrie québécoise des progiciels pour les docteurs en médecine dentaire au Québec.

Avec son équipe d'une vingtaine d'employés, Progitek offre des solutions logicielles innovatrices pour différentes spécialités reliées à la pratique dentaire. Dentitek, son produit phare, s'adresse aux dentistes et permet aux praticiens d'opérer leur clinique sans avoir recours au dossier physique en plus de simplifier la gestion et l'encadrement de leur clinique et d'en optimiser la productivité.

« Notre association avec Desjardins Capital et Cortexnord Capital va nous permettre l'accès à de nouvelles ressources spécialisées afin de poursuivre notre croissance, a déclaré Éric Vézina. Avec leur expertise respective, nos nouveaux coactionnaires contribueront à moderniser notre structure de gestion et de gouvernance, tout en nous aidant à bonifier nos produits et notre service à la clientèle. »

« Nous sommes fiers de devenir partenaires de ce fleuron québécois qui propose des solutions technologiques innovantes pour augmenter la productivité des cliniques dentaires, a indiqué Pierre Tessier, vice-président investissement, Québec, Centre et Est du Québec, chez Desjardins Capital. Cette association nous permettra de contribuer à l'essor de Progitek en participant à son développement pancanadien, tout en garantissant le maintien d'une propriété québécoise. »

« Cortexnord Capital a été séduite par les qualités entrepreneuriales d'Éric Vézina et par son équipe talentueuse, a mentionné Éric Gagnon, président de Cortexnord Capital. Nous sommes heureux de faire équipe avec eux et de contribuer à ancrer leur position de leader. Nous avons décidé d'y investir parce qu'elle nous permet parfaitement de remplir notre mission première de préserver la propriété québécoise des entreprises à succès d'ici et de les accompagner dans leur croissance. Il s'agit de notre quatrième partenariat en collaboration avec Desjardins Capital, un partenaire stratégique ayant le développement de l'économie du Québec à cœur. »

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,6 milliards de dollars en date du 31 décembre 2020, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 550 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et à créer plus de 80 000 emplois*, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web. * Donnée du 31 décembre 2019

À propos de Cortexnord Capital

Cortexnord Capital est une société d'investissement novatrice qui a pour mission de préserver la propriété québécoise des entreprises à succès d'ici en partenariat avec leur équipe de direction et de les accompagner dans leur croissance. Pour plus de renseignements, consultez www.cortexnord.com.

