Desjardins Capital doublera son actif sous gestion d'ici 2024, le faisant passer de 2,5 à 5 milliards de dollars

Le nombre d'entreprises et coopératives appuyées triplera d'ici cinq ans

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins Capital, qui a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec au moyen de capital de développement et de risque, entend doubler son actif sous gestion, le faisant passer à 5 milliards en 2024. Cela permettra de tripler le nombre de PME et coopératives appuyées pour atteindre 1 500 d'ici cinq ans et de participer à des rondes de financement pouvant aller jusqu'à 100 M$. De plus, la durée maximale des investissements de Desjardins Capital a récemment été rehaussée à 20 ans, ce qui le distingue parmi les investisseurs institutionnels au Québec.

Telle est l'annonce faite aujourd'hui par Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à l'occasion d'un déjeuner-causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Plus de 30 000 propriétaires d'entreprises au Québec prévoient prendre leur retraite d'ici 5 ans et les prévisions font état du double d'ici 10 ans, de rappeler M. Cormier. C'est dans ce contexte que le Mouvement Desjardins se donne les moyens d'accompagner ces entreprises, tant en financement traditionnel qu'en équité. Nous voulons protéger la propriété québécoise de nos entreprises. Nous voulons aussi propulser nos PME et nos coopératives dans leur développement à l'international. »

Le chef de l'exploitation de Desjardins Capital (DC), Luc Ménard, souligne que « la cadence est déjà accrue chez DC avec des investissements prévus de plus de 300 M$ en soutien à des PME et coopératives du Québec en 2019, comparativement à 220 M$ en 2018. À preuve, la Canadian Venture Capital Association atteste que, pour le premier semestre de 2019, Desjardins Capital se classe premier au Québec quant au nombre de transactions en capital de développement comme en capital de risque. »

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital (auparavant « Desjardins Capital de risque ») a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,5 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de quelque 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 60 500 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site web ou consultez notre page LinkedIn.

