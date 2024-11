La marque canadienne de soins capillaires franchit une étape clé, rendant ainsi les soins capillaires de qualité salon plus accessibles que jamais

MONTRÉAL, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - DESIGNME, marque canadienne de soins capillaires professionnels et végétaliens, est ravie d'annoncer son expansion sur le marché américain grâce à un nouveau partenariat de vente au détail avec Nordstrom.

Dès aujourd'hui, les produits ultra-performants, sans cruauté et végans de DESIGNME sont disponibles en ligne sur Nordstrom.com, et une sélection sera également proposée dans les magasins Nordstrom au début de l'année 2025. Née derrière la chaise de stylistes, DESIGNME s'engage à offrir des soins capillaires de qualité à tou•te•s .

La marque fait ses débuts chez Nordstrom avec une sélection de 45 produits et coffrets-cadeaux conçus pour styler, traiter et prendre soin de tous les types et besoins capillaires. (Groupe CNW/DESIGNME)

La marque fait ses débuts chez Nordstrom avec une sélection de 45 produits et coffrets-cadeaux conçus pour styler, traiter et prendre soin de tous les types et besoins capillaires. Cette gamme comprendra les meilleurs vendeurs de chaque collection :

PUFF.ME - Volume et texture

GLOSS.ME - Hydratation et brillance

BOUNCE.ME - Boucles et définition

QUICKIE.ME - Shampoings secs

FAB.ME - Contrôle des frisottis et traitement

HOLD.ME - Fixation et contrôle

« Ce partenariat avec Nordstrom marque une étape cruciale pour DESIGNME dans notre croissance aux États-Unis », déclare Safir Shnayderman, PDG et cofondateur de DESIGNME. «C'est une opportunité privilégiée de faire découvrir nos produits à de nouvelles•aux client•e•s, en les aidant à obtenir des résultats capillaires optimaux. »

Depuis son lancement en 2016, DESIGNME demeure engagée à soutenir les stylistes, les propriétaires de salons et les professionnels à chaque étape de son parcours. Aujourd'hui, plus de 100 000 stylistes en Amérique du Nord font confiance aux produits de la marque, distribués dans plus de 20 000 salons au Canada et aux États-Unis. Alors que DESIGNME continue de croître, son engagement envers ses racines pro reste au cœur de sa mission.

« Nordstrom partage notre dévouement envers la qualité, l'innovation et l'inclusivité », affirme Cynthia Desrochers, Directrice marketing chez DESIGNME. « Nous sommes impatient•e•s de tisser des liens significatifs avec la clientèle de Nordstrom tout en continuant à renforcer nos relations avec la communauté des stylistes. »

Cette étape renforce la stratégie omnicanale de DESIGNME, étendant ses partenariats professionnels avec les salons parallèlement à une plateforme de vente directe en pleine expansion. En plus de Nordstrom, les produits DESIGNME sont disponibles sur Amazon, SalonCentric et un réseau de distributeurs indépendants en Amérique du Nord, permettant à la marque de maintenir une croissance solide tant sur le marché professionnel que pour les consommateur•trice•s.

En 2023, DESIGNME a accueilli le célèbre styliste Philip Wolff en tant que Directeur créatif invité de la marque. Avec plus de 25 ans d'expérience auprès de célébrités et en tant que formateur, l'expertise de Philip renforce la mission de la marque à accompagner les stylistes et consommateurs grâce à des produits innovants et des formations régulières axées sur le talent et la créativité.

Les client•e•s peuvent découvrir la gamme de produits DESIGNME dès aujourd'hui sur Nordstrom.com.

À PROPOS DE DESIGNME

Fondée en 2016 dans l'univers des salons, DESIGNME est une marque canadienne qui allie créativité, performance et authenticité. Grâce à des formules exclusives, végétaliennes et sans cruauté soigneusement élaborées à partir d'ingrédients naturels, l'entreprise crée des produits capillaires novateurs et performants.

