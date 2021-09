Dans leur discours d'ouverture, Designing the Digital Future at Porsche , Mattias Ulbrich , dirigeant principal de l'information de Porsche AG et président-directeur général de Porsche Digital, et Oliver Seifert , vice-président de la recherche et du développement de l'électrique et de l'électronique de Porsche AG, se joindront à Michael Clarkin, chef de la direction du marketing de Scaled Agile, pour une discussion franche sur leur parcours de transformation numérique.

Soucieux de faire de leurs voitures sport un élément central du mode de vie de leurs acheteurs grâce à la numérisation, à la connectivité et à la mobilité électrique, ils discuteront de la façon dont Porsche progresse rapidement afin de répondre aux besoins changeants de ses clients, de la façon dont ils tirent parti du cadre SAFe, et de la manière dont les mondes de l'ingénierie automobile et de l'informatique se sont réunis pour réinventer la voiture sport du futur.

L'histoire de Porsche se poursuit plus tard au cours du sommet avec Jan Burchhardt, directeur de la transformation numérique, et Alena Keck, gestionnaire principale et coach Lean et Agile en entreprise. M. Burchhardt et Mme Keck présenteront Driven by Dreams: The Porsche Lean-Agile Transformation Journey, où ils décriront la mise en place de l'organisation de produits numériques de Porsche, partageront les facteurs de réussite décisifs et expliqueront pourquoi le rythme de transformation, « Porsche Takt », est essentiel à leur parcours.

Cet événement de deux jours - qui se tiendra en ligne du 27 septembre au 1er octobre 2021 dans trois fuseaux horaires - représente le plus important rassemblement mondial de professionnels utilisant le cadre SAFe et de leaders d'opinion de l'industrie qui met l'accent sur la transformation numérique et la concurrence au sein d'un marché en constante évolution.

L'inscription comprend l'accès en direct à l'événement et 60 jours d'accès sur demande. Les détails et le programme complet sont disponibles à l'adresse global.safesummit.com.

