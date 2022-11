LAVAL, QC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision du juge Michel A. Pinsonnault de confier à PwC le rôle de contrôleur de la restructuration financière et opérationnelle de l'entreprise, Groupe Sélection demandera la permission d'appeler du jugement et réclamera un sursis de l'exécution de celui-ci.

Entretemps, notre priorité est le bien-être de nos résidents ainsi que la qualité de nos services dans tous nos complexes. À ce sujet, le juge Pinsonnault a réitéré maintes fois son exigence envers le mandataire désigné à ce qu'aucun impact du processus ne soit ressenti au sein des complexes et de ses résidents et résidentes.

Groupe Sélection s'est récemment placée sous la protection de ses créanciers afin d'amoindrir les impacts de la pandémie, de l'inflation, et des hausses successives des taux d'intérêt des derniers mois, qui ont eu des effets non négligeables sur l'entreprise et ses projets de développement. À terme, l'objectif est de permettre à Groupe Sélection de poursuivre sa mission, ici, au Québec.

« Groupe Sélection est en désaccord avec de nombreux éléments de droit retenus dans les conclusions du jugement qui vont à l'encontre d'une restructuration financière efficace dans le contexte de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L'accompagnement des aînés dans le maintien d'une vie active et en santé est notre priorité pendant ce processus de restructuration. Nous rappelons que ce processus n'aura aucun impact sur les services offerts en complexe. »

- Réal Bouclin, Président fondateur et Chef de la direction, Groupe Sélection

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 70 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse cinq milliards de dollars. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelques 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %.

