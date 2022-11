HALIFAX, NS, le 29 nov. 2022 /CNW/ - DensitasMD Inc., un fournisseur mondial de solutions d'IA pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a annoncé que Desert Imaging a mis en œuvre la plateforme densitasMD intelliMammo™ dans son système de santé. L'adoption d'intelliMammo™ confirme l'engagement de Desert Imaging à maintenir de fortes initiatives d'amélioration de la qualité dans toute l'entreprise.

IntelliMammo™ fournit à Desert Imaging des renseignements exploitables sur demande et simplifie les flux de travail pour établir des processus d'assurance de la qualité et de conformité efficients, efficaces et durables.

Le moteur d'IA intelliMammo™ agit en tant que second lecteur pour les technologues en radiologie dans les centres de soins, afin d'assurer la qualité des images de chaque mammographie. Des instructions sur les techniques de positionnement appropriées sont affichées grâce à des évaluations de la qualité des images générées par IA alors que la patiente est encore dans la salle d'examen, ce qui permet de réduire les rappels techniques et d'améliorer la qualité de la mammographie.

« Nous sommes ravis que nos technologues soient désormais en mesure, grâce à la rétroaction synchrone d'intelliMammo™, d'améliorer la qualité de la mammographie au sein de notre organisation », s'est réjoui Raul Arizpe, président de Desert Imaging. « IntelliMammo™ dote nos installations de mammographie d'une technologie de pointe pour soutenir de manière rentable l'amélioration de la qualité de la mammographie afin d'offrir aux patients de meilleurs soins et résultats cliniques. La collaboration de Densitas pour répondre aux exigences de flux de travail sur mesure était essentielle à une mise en œuvre transparente. »

IntelliMammo™ permet également à Desert Imaging d'avoir des flux de travail complets, conformes à au programme EQUIP de la Mammography Quality Standards Act (MQSA, la loi sur les normes de qualité en mammographie) de la FDA et de générer sur demande des rapports qui fournissent un cadre pour l'amélioration continue de la qualité regroupant et présentant des indicateurs de qualité sur l'ensemble de ses sites, et prenant en charge le respect des critères du collège américain de radiologie (ACR) et de la MQSA.

« Nous sommes ravis d'accueillir Desert Imaging au sein de notre clientèle croissante alors que notre expansion de marché s'accélère, à un moment où les exigences de qualité et de conformité de la MQSA et de l'ACR exigent de plus en plus de ressources », a déclaré Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas. « IntelliMammo™ s'attaque à des problèmes complexes liés à l'efficacité opérationnelle, dans un contexte de pénurie nationale de personnel qui exacerbe l'épuisement chronique des radiologues et des technologues de tout le pays. »

À propos de DensitasMD

DensitasMD est un chef de file mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, axées sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et la santé mammaire de précision. DensitasMD conçoit des solutions intuitives qui renforcent la capacité des hôpitaux et des centres d'imagerie réalisant des mammographies à améliorer l'efficacité, à répondre aux exigences de conformité de la FDA et de l'ACR et à soutenir la détection et le traitement précoces du cancer du sein. Pour en savoir plus, visitez www.densitashealth.com .

À propos de Desert Imaging

Établie à El Paso, au Texas, Desert Imaging Services, LP est une entreprise privée d'imagerie diagnostique combinant une technologie de pointe et des soins de qualité prodigués avec compassion. Avec quatre cliniques et deux unités mobiles mises à disposition à travers El Paso, Desert Imaging fournit la plus haute qualité de services radiologiques d'IRM, de tomodensitogramme, de mammographie 3D, de radiographie, d'échographie, d'examen de la densité osseuse, de médecine nucléaire, de tomographie par émission de positons (TEP) et de traitement des veines. Notre équipe dévouée de radiologues, de technologues et d'associés en soins aux patients offre fièrement un service convivial, des tarifs excellents et des résultats rapides et précis. Pour en savoir plus, visitez le site www.dielp.com.

