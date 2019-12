Des ventes de 63,6 M$ et un résultat net de près de 5 M$ pour son deuxième trimestre de l'exercice 2019-2020

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Pour le deuxième trimestre de son exercice 2019-2020, débuté le 23 juin et clos le 14 septembre 2019, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a totalisé des ventes de 63,6 M$, pour un bénéfice net de 4,98 M$. Pour le premier semestre, la Société a dégagé un bénéfice net de 6,3 M$. Soulignons que les profits dégagés seront réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. La Société continue ainsi de générer de la valeur, tel que prévu, tout en accomplissant sa mission d'éducation et de protection de la santé en intégrant progressivement les consommateurs au marché licite du cannabis. Ce sont ainsi 8 641 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre.

Les ventes enregistrées dans le réseau de succursales se sont élevées à 58,3 M$, soit 7 937 kg de cannabis, pour un nombre total de 1 484 496 transactions.

Le site Web a quant à lui généré des ventes de 5,3 M$, soit 704 kg de cannabis pour 72 533 transactions.

Les charges nettes ont totalisé 9,4 M$.

De plus, les revenus gouvernementaux tirés de son exploitation, sous forme de taxes à la consommation et de droits d'accise (perçus auprès des producteurs), sont de l'ordre de 17 M$.

Faits saillants du trimestre

L'amélioration de l'offre de produits amorcée au trimestre précédent a permis à la SQDC de relancer son plan de déploiement de succursales. Ainsi, au cours de ce trimestre, quatre nouveaux points de vente se sont ajoutés au réseau, soient à Ste-Agathe-des-Monts , Sherbrooke , Montréal et St-Jérôme. Tous les nouveaux employés ont suivi une formation rigoureuse élaborée en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

, , Montréal et St-Jérôme. Tous les nouveaux employés ont suivi une formation rigoureuse élaborée en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. La SQDC a également poursuivi l'amélioration en continu de son centre de gestion des colis, de sorte que la majorité des commandes sont maintenant traitées la journée même et les colis livrés le lendemain.

Selon Statistique Canada, le marché canadien du cannabis s'est établi à environ 356 M$ pour ce trimestre. Le Québec représente 21 % des ventes canadiennes, avec un prix moyen inférieur de 20 % à la moyenne nationale. En kilogrammes, la proportion du Québec s'élève à environ 29 % de la quantité totale de cannabis vendue au Canada .

Le Rapport trimestriel T2 2019-2020 est disponible dès maintenant dans SQDC.ca

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une société d'État qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, qui est réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca .

