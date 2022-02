Des travaux majeurs sur le tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascons dès cet été

RIMOUSKI, QC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annoncent la publication d'un appel d'offres en vue d'entreprendre, dès cet été, les travaux de reconstruction du pont ferroviaire qui enjambe le chemin du Quai et le ruisseau Leblanc, à Caplan-Saint-Siméon.

D'autres appels d'offres suivront d'ici la fin de l'hiver, notamment pour la réalisation de travaux de réhabilitation sur les ponts de la rivière Bonaventure, à Bonaventure, de Shigawake et de la petite rivière Port-Daniel, à Port-Daniel-Gascons. Ces travaux s'ajoutent à ceux de la réhabilitation de la structure ferroviaire surplombant la baie de Port-Daniel-Gascons et aux nombreux travaux de maintien des actifs entre Matapédia et Port-Daniel-Gascons. Une saison de travaux très importante est prévue pour 2022.

Rappelons qu'à ce jour, plus de 100 M$ ont été investis dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, et ce, sur l'ensemble des trois tronçons. Ce montant comprend les travaux majeurs effectués pour la réfection et la reconstruction des infrastructures ainsi que les travaux de maintien des actifs.

Citations

« Notre gouvernement demeure fermement engagé à réhabiliter le chemin de fer de la Gaspésie le plus rapidement possible jusqu'à Gaspé. C'est pourquoi nous déployons tous les efforts nécessaires pour accélérer la cadence des travaux de réhabilitation et de reconstruction sur le tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascons à l'été 2022, soit des travaux qui marqueront une étape importante pour le projet. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie est une priorité pour la région. Le lancement de ce nouvel appel d'offres est une excellente nouvelle. Il représente un pas de plus vers la reprise du transport ferroviaire jusqu'à Gaspé. Notre gouvernement est à l'écoute de la communauté gaspésienne et travaille pour faire des avancées concrètes et accroître le rythme de ce projet. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Les travaux sur les deux nouvelles structures surplombant la rivière Cascapédia, sur le tronçon entre Matapédia et Caplan , ont été terminés à l'été 2021. Ces ponts ont été mis en service en décembre 2020, plusieurs mois avant la date prévue.

, ont été terminés à l'été 2021. Ces ponts ont été mis en service en décembre 2020, plusieurs mois avant la date prévue. Un pont ferroviaire traversant le ruisseau Watt, à Caplan , a été complètement reconstruit, alors que les travaux de réhabilitation sur la structure à Port-Daniel - Gascons ont progressé significativement.

, a été complètement reconstruit, alors que les travaux de réhabilitation sur la structure à - ont progressé significativement. Des travaux de maintien d'actifs sont aussi en réalisation pour assurer la continuité du service de transport ferroviaire entre Matapédia et Caplan et favoriser la reprise entre Caplan et Gaspé.

et favoriser la reprise entre et Gaspé. Jusqu'à maintenant, ces travaux ont permis le remplacement de plus de 170 000 traverses entre Matapédia et Gaspé.



D'autres travaux se poursuivent également, tels que le remplacement de rails et d'autres composants de la voie (selles de rail, anticheminants, etc.), l'ajout de ballast et le nivellement de la voie.

Les travaux d'ingénierie sur une trentaine d'infrastructures à réhabiliter ou à reconstruire entre Caplan et Gaspé se poursuivent. Bien que ces travaux ne soient pas visibles sur le terrain, ils sont hautement stratégiques pour l'avancement du projet.

Liens connexes

Consultez la page portant sur la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 643-7295; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724