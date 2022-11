L'étoile de la Nativité et les oiseaux des Fêtes ajoutent une touche festive au courrier.

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Postes Canada a émis de nouveaux timbres de Noël et des Fêtes qui permettront aux gens au pays d'égayer leur courrier en cette période de réjouissances.

Depuis 1964, les timbres annuels de Noël et des Fêtes ajoutent une touche festive aux cartes et aux lettres. Cette année encore, les Canadiennes et les Canadiens pourront orner leur courrier de timbres présentant des images sacrées ou profanes des Fêtes.

©2022 Postes Canada (Groupe CNW/Canada Post)

Cette année, Postes Canada fait aussi un retour sur plusieurs décennies pour montrer comment ses timbres ont évolué, tout en continuant de refléter la joie et la magie du temps des Fêtes.

Timbres de Noël et des Fêtes de 2022

Conçu par Paprika et illustré par Fanny Roy, le sublime nouveau timbre de Noël s'inspire de la Nativité et met en vedette l'étoile qui a conduit les Mages à l'Enfant Jésus. Dans les récits bibliques de la naissance de Jésus, l'étoile de Bethléem guide les Mages jusqu'au nouveau-né, signe que la prophétie de la venue d'un sauveur s'est réalisée. Le timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur est offert en carnet de 12 et le pli Premier Jour officiel est oblitéré à Star City, en Saskatchewan.

Conçus par Hambly & Woolley Inc. et illustrés par Sandra Dionisi, les timbres profanes de cette année présentent trois oiseaux qui hivernent au Canada : le cardinal (Permanent au tarif du régime intérieur), le geai bleu (tarif des envois à destination des États-Unis) et le gros-bec errant (tarif du régime international). Par leurs couleurs vives et leur thème hivernal, les vignettes font ressortir la beauté de la nature durant le temps des Fêtes. Le timbre Permanent au tarif du régime intérieur est offert en carnet de 12, tandis que les vignettes au tarif des envois à destination des États-Unis et du régime international le sont en carnet de 6. L'émission comprend également un bloc-feuillet festif réunissant les trois timbres, ainsi qu'un pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet oblitéré à Cardinal, en Ontario.

Une tradition au cœur de la population

Depuis près de 60 ans, les émissions annuelles de Noël et des Fêtes reflètent la magie, les paysages et les traditions culturelles qui rendent cette période si spéciale. Cette année, Postes Canada présente des images de timbres qui datent de plusieurs décennies. Bien que les illustrations et les motifs aient beaucoup changé au fil du temps, les vignettes continuent de refléter l'importance, les souvenirs et les moments précieux d'une période chère aux gens d'ici, qui prennent plaisir depuis longtemps à s'envoyer des cartes et des lettres qui en sont ornées.

Les timbres et les articles de collection de 2022 sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays. Ceux des années précédentes ne seront pas réémis.

Voici des liens qui vous permettront de trouver les images des timbres et d'autres produits, notre magazine En détail ainsi que d'autres ressources :

Dossier externe avec images à haute résolution des timbres de 2022

Article du magazine de Postes Canada, comprenant des images de quelques-uns des timbres des émissions précédentes

Magazine En détail et dossier externe

