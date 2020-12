Des tests de dépistage rapides bientôt offerts aux passagers à YUL

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal et Biron Groupe Santé inc. annoncent le lancement d'un projet pilote visant à tester un nouveau processus de dépistage rapide de la COVID-19 au départ de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau pour des destinations exigeant une attestation médicale de résultat négatif pour admettre l'entrée sur leur territoire. Ces tests antigéniques permettront d'effectuer des analyses certifiées et rapides en 15 minutes.

Ce nouveau service sera offert sur réservation dans un premier temps aux voyageurs dont la destination finale est la France métropolitaine et qui ont un vol desservi par Air Canada, partenaire initial du projet, Air France, KLM Royal Dutch Airlines ou Air Transat. D'autres destinations pourraient s'ajouter au projet pilote. Le dépistage sera réalisé dans un espace aménagé à cette fin dans l'aérogare, au niveau des départs, par les professionnels de Biron.

Cette initiative vient s'inscrire dans la liste de projets pilotes déjà en cours au pays, dont celui mené par les agences de santé publique albertaine et fédérale à l'aéroport de Calgary et qui vise à réduire la quatorzaine imposée aux voyageurs entrant au Canada. ADM est en discussion afin d'offrir éventuellement le même type de tests aux arrivées.

Soulignons finalement que le projet pilote d'ADM et de Biron Groupe Santé inc. est conséquent avec les recommandations de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et respecte les orientations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur la mise en place des mesures de dépistage robustes visant à permettre une relance sécuritaire de l'industrie aérienne, sans compromettre les efforts de santé publique déployés jusqu'à maintenant.

Le projet pilote débutera le 15 décembre et sera d'une durée initiale de 8 semaines;

Le test réalisé avec un prélèvement nasal sera peu intrusif et offert au coût de 149 $;

Le test antigénique utilisé par Biron est approuvé par Santé Canada et reconnu en France ;

Les tests sont disponibles sur réservation seulement. Seuls les passagers autorisés à voyager vers la France pourront prendre rendez-vous pour se faire dépister.

Les passagers autorisés à voyager en France métropolitaine ont aussi l'option de se rendre dans un point de service Biron, ou de faire appel au laboratoire de leur choix, dans les 72 heures précédant leur départ pour obtenir leur attestation de dépistage négatif via un test standard (PCR) ou auront l'obligation de se faire tester dès leur arrivée en sol français, à l'aéroport;

Tous les passagers qui participeront au projet pilote devront néanmoins continuer d'observer la quarantaine obligatoire dès leur retour en sol canadien.

Il est conseillé que les passagers valident les restrictions de voyage en vigueur dans leur pays de destination. Pour plus de détails sur les modalités du projet: https://yulsatisfaction.admtl.com/hc/fr-ca/.

Citations

« Les mesures déployées dans le cadre du programme Voyagez en toute confiance à YUL, telles que la prise de température et la création de points de contrôle sanitaires aux trois entrées de notre aérogare, ont déjà fait leurs preuves. Toutefois, il est essentiel que pour assurer la relance des voyages, d'autres initiatives soient mises de l'avant par les aéroports, les transporteurs et les équipes de santé publique. Le projet pilote de test de dépistage permet de bonifier les procédures déjà en place et représente une étape déterminante pour assurer un voyage des plus sécuritaires aux passagers. L'industrie doit faire preuve d'innovation, s'adapter à une nouvelle réalité et ADM est fière de contribuer à l'effort de concert avec ses partenaires » - Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

« La pandémie a eu des répercussions sans précédent sur nos vies et sur l'économie du Québec, voire celle du monde entier. Bien qu'il soit primordial de préserver les efforts de santé publique réalisés pour contrôler la pandémie et de s'y concentrer, il s'avère aussi important de parallèlement voir à la relance de notre économie. Nous sommes fiers de collaborer à ce projet pilote et d'appuyer nos partenaires dans la relance des activités aéroportuaires et du transport aérien en mettant à profit notre expertise de laboratoire et le génie médical et scientifique de nos professionnels » - Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé inc.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Aéroports de Montréal et Biron à cette nouvelle initiative qui permettra à nos clients qui s'envoleront vers la France, de voyager en toute confiance et tranquillité. Parmi toutes les mesures basées sur une approche scientifique, mises de l'avant par Air Canada au cours des derniers mois, le test de dépistage à l'aéroport est de loin la plus importante. Le dépistage rapide constitue une solution de rechange efficace et responsable facilitant l'assouplissement sécuritaire des restrictions globales de voyage et des mesures de mise en quarantaine, tout en protégeant la santé et la sécurité des voyageurs » - Dr Jim Chung, médecin en chef d'Air Canada.

« Nous sommes très fiers de notre collaboration avec Aéroports de Montréal et Biron Groupe Santé qui permettra de faciliter les préparatifs de voyage de nos clients pouvant voyager vers la France métropolitaine où l'entrée exige désormais la présentation d'un test négatif. Chez Air France et KLM Royal Dutch Airlines, nous avons à cœur la santé, le bien-être et l'expérience de voyage de nos clients. Afin de simplifier d'éventuelles démarches au Canada, Air France et KLM ont ainsi mis très tôt un accord avec Biron Groupe Santé pour permettre à leurs clients d'obtenir des résultats rapides en clinique afin de répondre aux exigences fixées par leur pays de destination. Cette nouvelle initiative en aéroport à Montréal vient renforcer notre démarche pour assurer un voyage en toute sérénité. » - Catherine Guillemart-Dias, vice-présidente et directrice générale Air France KLM Canada

« Montréal étant notre plus grande plaque tournante, il était tout naturel pour nous de participer à ce projet pilote et nous sommes ravis de pouvoir offrir cette alternative simple à nos clients, qui sont plus nombreux à voyager vers la France à l'approche des Fêtes. Nous saluons chaleureusement cette initiative, qui vient appuyer nos efforts communs de relance du tourisme en permettant de développer des solutions efficaces et sécuritaires qui, nous l'espérons, aideront à atténuer les restrictions de voyage présentement en place » - Annick Guérard, Chef de l'exploitation de Transat.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos de Biron Groupe Santé inc.

Fondée en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant d'abord bâti sa réputation grâce à son expertise de laboratoire médical, il est reconnu pour la qualité de ses services, son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès. Au fil des ans, Biron a su diversifier son offre de services en imagerie médicale, en troubles du sommeil, en génétique et en santé au travail, tout en maintenant le même niveau d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeuré une entreprise à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui, l'entreprise compte près de 800 employés qui opèrent plus de 100 points de services dans la plupart des régions du Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client une expertise médicale par l'entremise d'une expérience simple, rapide et efficace. Biron Groupe Santé est accrédité par Agrément Canada et détient un permis d'opération du LSPQ. Pour davantage de renseignements sur l'entreprise : biron.com. Suivez Biron Groupe Santé sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

