Un nouveau consensus canadien publié aujourd'hui par Jouons dehors Canada expose les bienfaits du jeu actif à l'extérieur pour toutes et tous, pour la santé, l'équité et l'environnement.

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - le jeu à l'extérieur est autant bénéfique pour les adultes que pour les enfants. Il devrait être intégré plus souvent dans les pratiques de soin de santé selon une nouvelle étude mondiale qui a été publiée aujourd'hui par Jouons dehors Canada. Une recherche menée sur trois ans et des consultations avec plus de 200 spécialistes à l'échelle mondiale représentant tous les continents ont démontré que le jeu à l'extérieur favorise la confiance, contribue à l'apprentissage continu, et renforce le sentiment d'appartenance à une communauté, parmi bien d'autres avantages. Cette étude se trouve dans l'Énoncé de position mondial sur le jeu actif à l'extérieur et a été publiée lors du sommet sur le jeu à l'extérieur « Breath of Fresh Air » (BoFA) du 25 au 27 septembre à Ottawa.

D'ici 2050, la population âgée de 85 ans et plus au Canada devrait tripler, pour atteindre plus de 2,7 millions de personnesi. Cette croissance démographique appuie le besoin urgent d'intégrer le jeu actif à l'extérieur au système de santé, non seulement pour les enfants, mais pour les adultes également. Les personnes âgées sont parmi les plus touchées par la solitude, les comportements sédentaires, et le temps d'utilisation d'écrans, autant de facteurs associés à une moins bonne santé physique et mentaleii, iii. Les recherches démontrent que la pratique régulière d'activités à l'extérieur, au-delà des bienfaits pour les enfants, peut réduire les risques de chute, améliorer le sommeil et l'humeur, ainsi que favoriser l'autonomie des personnes âgéesiv. Le jeu actif à l'extérieur devient un outil puissant, peu couteux et à fort impact, pour favoriser un vieillissement en bonne santé, réduire les charges liées aux soins de santé et créer des communautés plus solidaires et fortes.

« Le jeu à l'extérieur offre un remède évolutif et durable aux effets secondaires de la vie moderne », mentionne le professeur Mark Tremblay, président de Jouons dehors Canada, scientifique principal à l'institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario et professeur de pédiatrie à l'Université d'Ottawa. « Bien que nous considérions souvent le jeu à l'extérieur comme étant pour les enfants, c'est très bénéfique pour l'esprit, le corps et l'âme des personnes de tous âges, et cela favorise des communautés en bonne santé et des environnements sains. »

Les responsables de l'élaboration de l'Énoncé affirment que les preuves sont claires : le jeu à l'extérieur est un moyen puissant et pratique de relever un bon nombre de défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle mondiale. L'Énoncé de position 2025 s'appuie sur la version originale publiée il y a 10 ans, avec des mises à jour importantes :

Élargissement de la portée à toute la durée de la vie : L'Énoncé reconnait maintenant l'importance du jeu actif à l'extérieur pour les personnes de tous âges en soulignant son rôle positif dans le bien-être physique, mental et social tout au long de la vie.

L'Énoncé reconnait maintenant l'importance du jeu actif à l'extérieur pour les personnes de tous âges en soulignant son rôle positif dans le bien-être physique, mental et social tout au long de la vie. Élargissement des recommandations pour un changement dans les systèmes : L'Énoncé comprend des conseils actualisés pour le personnel professionnel de la santé, les urbanistes, les décideurs politiques, ainsi que pour le personnel en éducation et en soins, afin d'intégrer le jeu à l'extérieur à la vie de tous les jours, à l'aménagement urbain, aux stratégies en matière de santé et au système d'éducation.

L'Énoncé comprend des conseils actualisés pour le personnel professionnel de la santé, les urbanistes, les décideurs politiques, ainsi que pour le personnel en éducation et en soins, afin d'intégrer le jeu à l'extérieur à la vie de tous les jours, à l'aménagement urbain, aux stratégies en matière de santé et au système d'éducation. Renforcement de l'accent sur l'équité et l'inclusion : Il préconise un accès équitable aux environnements de jeu à l'extérieur, insistant sur la nécessité d'éliminer les obstacles liés à l'âge, aux habiletés, aux caractéristiques physiques, aux origines ethniques, au sexe et au statut socio-économique.

Il préconise un accès équitable aux environnements de jeu à l'extérieur, insistant sur la nécessité d'éliminer les obstacles liés à l'âge, aux habiletés, aux caractéristiques physiques, aux origines ethniques, au sexe et au statut socio-économique. Intégration des défis mondiaux et de la durabilité : Le jeu actif à l'extérieur est considéré comme un facteur contribuant à la résilience climatique et à la gestion responsable de l'environnement, conformément aux objectifs en matière de développement durable des Nations Unies, et favorisant un lien profond avec la nature.

Le jeu actif à l'extérieur est considéré comme un facteur contribuant à la résilience climatique et à la gestion responsable de l'environnement, conformément aux objectifs en matière de développement durable des Nations Unies, et favorisant un lien profond avec la nature. Émergence de domaines de recherche et d'innovation : L'Énoncé identifie de nouvelles questions par rapport au jeu chez l'adulte, à la mobilisation intergénérationnelle, à la conception des cours d'école, au rôle du jeu à l'extérieur pour la durabilité mondiale et pour contrer l'utilisation d'écrans et la solitude.

« L'Énoncé de position 2025 envisage un monde où chaque personne peut se déplacer librement, jouer en toute sécurité, et se développer dans des espaces naturels riches. Un monde qui soit équitable, inclusif, et dans lequel nous partageons la responsabilité de prendre soin les uns des autres et de notre planète. » déclare Dr Eun-Young Lee, professeur associé à l'Université de Queen (Canada) et professeur invité à l'Université Yonsei (Corée du Sud). « Il ne s'agit pas seulement de résultats en matière de santé, mais aussi de justice, d'accessibilité, et de repenser les systèmes pour que tout le monde puisse en bénéficier. »

« On ne continue pas à effectuer les choses qui ne nous plaisent pas. En abordant des domaines tels que l'activité physique, la gestion responsable de l'environnement, l'éducation, le développement du sentiment d'appartenance à une communauté et l'équité sous l'angle du jeu à l'extérieur, nous pouvons redécouvrir le plaisir dans des choses que l'on sait bonnes pour nous. Il s'agit de prendre soin de notre santé, de celle de nos communautés, et de celle de la planète. Que pourrait-il y avoir de mieux ? », rappelle Dre Louise de Lannoy, directrice générale de Jouons dehors Canada.

Pour voir ou télécharger l'Énoncé de position, visitez www.outdoorplaycanada.ca/aop10

À propos de Jouons dehors Canada

Jouons dehors Canada est un organisme national rassemblant des défenseures et défenseurs, du personnel professionnel, des équipes de recherche et des organismes partenaires pour favoriser, protéger, et préserver l'accès au jeu en nature et à l'extérieur pour toutes les personnes vivant au Canada. Jouons dehors Canada joue un rôle de premier plan dans la promotion du jeu à l'extérieur à travers le Canada, pour favoriser la santé et le bien-être de la population canadienne et des environnements dans lesquels nous vivons. Pour plus d'information, rendez-vous sur : https://www.outdoorplaycanada.ca/fr/

