Des soins de santé respectueux et humains pour tous

L'OIIQ dénonce le racisme dont a été victime Joyce Echaquan

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) joint sa voix à celles des associations et des groupes militant en faveur des droits des personnes autochtones et de lutte contre la discrimination envers les Premières Nations au Québec, afin de dénoncer le racisme dont a été victime Joyce Echaquan au Centre hospitalier de Lanaudière. L'OIIQ partage l'indignation générale en lien avec les comportements et propos de certains professionnels de la santé, dont un membre de la profession infirmière, rapportés dans les médias. Les faits sont inquiétants et déplorables. Tous les Québécois, sans exception, sont en droit de recevoir des soins et services de santé sécuritaires et de qualité, empreints de respect et d'humanité.

Les mécanismes de protection du public s'appliquent

En tant qu'organisation mandatée par le gouvernement pour assurer la protection du public, l'OIIQ dispose d'une multitude d'outils lui permettant d'intervenir. L'OIIQ est informé de la situation et les mécanismes de protection du public sont activés. L'OIIQ a un devoir de réserve en vue de ne pas nuire à l'enquête, le processus étant entièrement confidentiel. La démarche devient publique seulement s'il y a dépôt d'une plainte devant le Conseil de discipline. Par ailleurs, l'enquête du coroner suit son cours et les recommandations qui seront portées à l'attention de l'OIIQ seront suivies avec diligence.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 78 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements: et entrevues : Colette Ouellet, Directrice, Bureau du président, OIIQ, 514 604-2298, [email protected]; Karina Sieres, Spécialiste, Relations publiques, Bureau du président, OIIQ, 514 895-1987, [email protected]

Liens connexes

http://www.oiiq.org