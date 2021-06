Des sièges sociaux forts au Québec - Québec investit plus de 46 M$ dans AlayaCare

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec injectent conjointement 46,4 millions de dollars dans l'entreprise AlayaCare afin de soutenir sa croissance et de lui permettre de développer en parallèle sa force de vente et son offre de services. De ce montant, le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde 22,3 millions de dollars par le biais du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises (FCEQ), tandis qu'Investissement Québec verse 24,1 millions de dollars à même ses fonds propres.

Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, et le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

AlayaCare modernise les soins à domicile en proposant une plateforme infonuagique complète, laquelle permet une gestion efficace des visites et inclut des tableaux de bord en temps réel, des applications mobiles intégrées, des soins virtuels et des outils axés sur les données. AlayaCare donne la possibilité aux prestataires de soins du monde entier de miser sur des innovations transformatrices pour se propulser vers les soins de santé de l'avenir. La plateforme se distingue particulièrement par son utilisation de l'intelligence artificielle. Grâce à celle-ci, les gestionnaires d'entreprise peuvent automatiser plusieurs tâches et élaborer des modèles prédictifs les aidant à dégager les tendances et à mieux anticiper les besoins de l'organisation et de la clientèle à domicile.

Citations :

« La dernière année nous a obligés à repenser notre façon de faire en santé. La solution technologique développée par AlayaCare permet une gestion efficace des soins à domicile. Notre gouvernement appuie donc ce projet, qui consolidera le siège social de l'entreprise à Montréal et qui générera des retombées économiques importantes pour le Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Investissement Québec, qui figure parmi les principaux investisseurs de ce tour de financement, est fière de réitérer sa confiance envers AlayaCare, une entreprise montréalaise prometteuse, qui réinvente la façon dont on dispense les soins à domicile. Voilà le rôle que la Société est appelée à jouer : soutenir la croissance des leaders technologiques de demain et les propulser aux côtés de solides partenaires investisseurs tout en favorisant le maintien de sièges sociaux et d'activités commerciales à valeur ajoutée chez nous, au Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2014, AlayaCare est un fournisseur de logiciels intégrés, qui incluent plusieurs fonctionnalités comme la documentation clinique, l'administration, la planification des routes, les portails clients et familiaux, la surveillance à distance et autres, pour le secteur des soins de santé à domicile. Les solutions offertes par l'entreprise sont implantées au Canada , en Australie et aux États-Unis. AlayaCare emploie près de 500 personnes, dont 130 travaillent au Québec.

, en Australie et aux États-Unis. AlayaCare emploie près de 500 personnes, dont 130 travaillent au Québec. Doté d'une enveloppe d'un milliard de dollars, le FCEQ a pour objectifs de faire fructifier et d'accroître les sommes portées à son crédit. Pour ce faire, il soutient les entreprises dont les principales activités sont exercées au Québec et qui présentent soit un fort potentiel de croissance, soit un caractère stratégique pour l'économie québécoise. Il vise entre autres à assurer la protection des sièges sociaux au Québec.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Elle appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec-Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). De plus, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

