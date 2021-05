Des sièges sociaux forts au Québec - Québec investit 150 M$ dans Olymel

SAINT-HYACINTHE, QC, le 18 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec investissent une somme de 150 millions de dollars en capitaux propres dans Olymel S.E.C. en vue de soutenir son développement et de renforcer sa compétitivité. De ce montant, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) accorde 74 millions de dollars par le biais du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises (FCEQ) afin de permettre à l'entreprise de réaliser des projets évalués à 315 millions de dollars. Il s'agit de la première opération dans le cadre de ce nouveau fonds, destiné à soutenir les entreprises dont les principales activités sont réalisées au Québec et qui présentent un fort potentiel de croissance ou un caractère stratégique pour l'économie québécoise. Pour sa part, Investissement Québec verse 76 millions de dollars à Olymel à même ses fonds propres.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, et le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Spécialisée dans la production, l'abattage, la transformation et la distribution de viande de porc et de volaille, Olymel souhaite notamment améliorer l'efficience de ses processus et de ses équipements opérationnels dans l'ensemble de ses usines de transformation. Elle veut aussi mettre à niveau ses systèmes de gestion informatiques, aménager deux abattoirs de poulet existants afin d'effectuer du préemballage sur place, et ajouter un deuxième quart de travail à son usine d'abattage et de découpe de porc d'Ange-Gardien, en Montérégie.

« Nous annonçons aujourd'hui un investissement important issu du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises. Avec ce fonds, notre gouvernement se dote d'un outil de plus pour renforcer la position des sièges sociaux québécois. Le projet d'Olymel s'inscrit exactement dans cette vision en consolidant 10 000 emplois ici, en plus de faire passer ce chef de file à un niveau technologique supérieur. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le gouvernement s'investit pour accroître l'autonomie alimentaire des Québécois. Pour y arriver, nous devons soutenir le secteur de la transformation alimentaire québécois, lequel représente aussi un important levier pour le développement et la prospérité de nos régions. Olymel est une entreprise alimentaire phare au Québec. Accompagner sa croissance contribuera à l'atteinte de nos objectifs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Une fois de plus, notre gouvernement pose un geste concret pour assurer des emplois stables aux citoyens de chez nous. Je suis ravie qu'un siège social situé dans la région maskoutaine soit le premier à bénéficier de ce fonds consacré au soutien aux entreprises. Comme députée de Saint-Hyacinthe, je me réjouis de cette annonce sans précédent. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec

« Nous sommes fiers d'annoncer cet appui important. Celui-ci contribuera à soutenir la stratégie de croissance d'Olymel, qui mise notamment sur l'innovation et l'augmentation de la productivité de ses installations ici, au Québec. En prenant une participation dans l'entreprise, Investissement Québec joue pleinement son rôle, qui consiste à appuyer des acteurs majeurs de nos industries stratégiques dans leur développement et dans l'atteinte de leurs objectifs, et à favoriser la réalisation de projets ayant des effets positifs et durables sur l'économie québécoise. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« À l'aube de notre 100e anniversaire, ce soutien du gouvernement du Québec envers notre division alimentation nous aidera à poursuivre notre mission, qui est de contribuer à nourrir le monde en veillant à la prospérité des familles agricoles d'ici. C'est une marque de confiance qui se traduira par des retombées positives sur les régions du Québec, où nous sommes enracinés depuis des décennies grâce à notre modèle coopératif. »

Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif et président du conseil d'administration d'Olymel

« Grâce à une croissance constante depuis sa création, Olymel occupe désormais une position avantageuse et enviable tant sur les marchés d'exportation qu'au Québec et au Canada. L'aide du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec vient appuyer nos efforts des dernières années et soutenir des projets de développement concrets, non seulement pour maintenir notre capacité concurrentielle, mais pour poursuivre notre croissance et toujours améliorer nos façons de faire. Cet investissement majeur aura également des retombées bénéfiques sur la vitalité des établissements d'Olymel en région, sur l'emploi ainsi que sur les filières porcine et avicole. »

Réjean Nadeau, président-directeur général d'Olymel

Constituée en 1991, Olymel est une société en commandite dont le siège social est situé à Saint-Hyacinthe , en Montérégie. Elle réalise majoritairement ses activités au Québec, avec près de 10 000 employés. En considérant les emplois en Ontario , au Nouveau-Brunswick, en Alberta , en Saskatchewan et au Québec, l'entreprise offre du travail à près de 14 000 personnes au Canada .

, en Montérégie. Elle réalise majoritairement ses activités au Québec, avec près de 10 000 employés. En considérant les emplois en , au Nouveau-Brunswick, en , en et au Québec, l'entreprise offre du travail à près de 14 000 personnes au . Elle bénéficie d'un important réseau de fournisseurs et de clients basé sur des relations d'affaires à long terme. Sa clientèle, formée de fabricants et de détaillants de produits alimentaires, est répartie dans plus de 65 pays. Ses exportations se composent essentiellement de porc, et ses trois principaux marchés étrangers sont la Chine, le Japon et les États-Unis.

Doté d'une enveloppe d'un milliard de dollars, le FCEQ a pour objectif de faire fructifier et accroître les sommes portées à son crédit, en soutenant les entreprises dont les principales activités sont exercées au Québec et qui présentent soit un fort potentiel de croissance, soit un caractère stratégique pour l'économie québécoise. Il vise, entre autres, à assurer la protection des sièges sociaux au Québec.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations.

Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Elle propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec-Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

Grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

