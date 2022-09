Des services pro bono pour la Fondation Jeunes en Tête sept24 s'engage pour la santé mentale des jeunes

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - sept24 annonce un nouveau partenariat pro bono : elle devient l'agence officielle de la Fondation Jeunes en Tête pour ses mandats de marque employeur. Cette fondation prévient la détresse psychologique en offrant aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles du Québec. Après un premier mandat réussi en 2021, l'équipe s'associe à la Fondation à long terme afin de l'appuyer dans ses efforts annuels de recrutement d'animateurs et animatrices qui vont à la rencontre des jeunes dans les écoles secondaires de la province.

On ferme l'agence et on s'implique

« Nos employés voulaient aider une organisation et ils ont voté pour Jeunes en Tête. C'était super important pour eux de participer à démystifier les questions de santé mentale, surtout dans le contexte pandémique de l'an dernier. On s'est vite rendu compte que collaborer avec la Fondation allait de soi pour nous », explique Louis-Philippe Péloquin, président-directeur général de sept24.

Ainsi, un après-midi de juin, l'agence a appuyé sur pause, arrêtant tous ses autres mandats : plutôt que de réaliser un projet sur plusieurs mois, l'équipe a décidé d'épauler l'organisme rapidement. Stratégie, création, production… tous et toutes ont mis la main à la pâte pour concevoir en une seule journée des contenus et des outils utiles à la Fondation Jeunes en Tête.

Aujourd'hui forte de cette expérience, sept24 va encore plus loin en signant une entente pro bono avec l'organisation. Voyant le caractère indispensable de leur travail sur le terrain, l'agence tient à faciliter le recrutement des jeunes animateurs et animatrices qui outillent et sensibilisent les jeunes.

La jeunesse depuis le début

Non seulement la Fondation Jeunes en Tête est alignée avec les valeurs de sept24, mais elle s'inscrit aussi dans son contexte global. En effet, le marketing jeunesse se trouve à la genèse même de l'agence. « On est né après avoir créé un réseau pour coordonner le placement publicitaire dans les agendas scolaires, se remémore Louis-Philippe. Le milieu étudiant, c'est un milieu qui évolue sans cesse, alors on n'a pas eu le choix : on se renouvelle depuis le jour un. »

Avec les années, sept24 s'est spécialisée en marketing RH sans toutefois laisser de côté les mandats jeunesse, son premier amour. Une chose est certaine, les membres de l'équipe ont tant les ressources que la passion pour accompagner la Fondation Jeunes en Tête avec efficacité et créativité.

Résultats

La campagne de recrutement dirigée par sept24 qui devait permettre de recruter plus de 15 animateurs a été un vrai succès pour la Fondation Jeunes en Tête. La campagne a généré plus de 1,2M impressions et plus de 900 candidatures. « Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, la campagne nous a aidé à vraiment nous mettre de l'avant et nous a permis de choisir nos candidats, ce qu'on n'avait pas eu la chance de faire depuis plusieurs années » explique Josiane Babin, gestionnaire des ressources humaines à la Fondation.

À propos de sept24

sept24 est l'agence no 1 en marketing RH au Canada. Avec ses 18 ans d'expérience, ses 3 bureaux et ses 60 employés et employées, elle déplace de l'air! Sa mission? Changer le monde du travail en s'attaquant au statu quo et en demeurant utopiquement_réaliste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Spécialisée en marque employeur, elle ne passe pas non plus inaperçue lorsqu'il est question de marketing jeunesse et de communication marketing.

