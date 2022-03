Des services logistiques pour répondre à la hausse de popularité du commerce en ligne - Appui de plus de 16 M$ à WIPTEC pour un nouveau centre de préparation de commandes

LONGUEUIL, QC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec octroient des aides financières totalisant 16,125 millions de dollars à WIPTEC pour l'implantation à Longueuil d'un centre de préparation de commandes destinées à des consommateurs, à des boutiques et à des commerces à grande surface. Évaluée à près de 100 millions de dollars, la première des trois phases du projet devrait créer plus de 380 emplois permanents, pour un total de 630 au sein de l'entreprise.

La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Mme Élisabeth Brière, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, et la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre responsable des Affaires autochtones et député de Vachon, M. Ian Lafrenière.

Pour la réalisation de ce projet d'amélioration de la productivité et d'expansion de WIPTEC, le gouvernement du Canada verse une contribution remboursable de 3 millions de dollars en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Ce soutien permettra d'acquérir un système de préparation de commandes robotisées, comprenant notamment des robots de manutention, des stations de préparation de commandes et des étagères intelligentes.

Le gouvernement du Québec accorde pour sa part un prêt de 8 millions de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Une portion de cette contribution est pardonnable. Elle vise à promouvoir les services de mutualisation de WIPTEC auprès des petites entreprises québécoises afin d'optimiser leur logistique pour le commerce électronique. Un autre prêt de 5,125 millions de dollars provient des fonds propres d'Investissement Québec.

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prendre de l'expansion et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, WIPTEC pourra faciliter le virage numérique des PME dans un contexte où le commerce électronique a été propulsé pendant la pandémie. Cet appui permettra ainsi à l'entreprise de mieux servir ses clients et de contribuer à la relance de l'économie québécoise et canadienne. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Notre investissement dans WIPTEC et son nouveau centre d'équipements à la fine pointe de la technologie est une nouvelle preuve de notre engagement envers les entreprises d'ici. Notre gouvernement est fier de contribuer à la croissance fulgurante de cette entreprise du Québec; Martin Ball fait rayonner son savoir-faire par-delà nos frontières. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Par l'entremise de son expertise et de ses innovations, WIPTEC permet aux PME de répondre à la demande sans cesse grandissante de l'achat en ligne. Grâce aux services offerts par l'entreprise, la population québécoise a accès à un plus grand nombre de produits d'ici, et ce, plus rapidement. En appuyant les PME dans leur virage numérique, WIPTEC répond à l'une des priorités de notre gouvernement et contribue au développement économique de l'ensemble du Québec. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« La pandémie a précipité la modernisation des entreprises en leur demandant de s'adapter à une nouvelle réalité. Non seulement cette annonce crée 380 emplois, mais elle répond aussi à un besoin important de plusieurs entreprises québécoises en matière de logistique. Aujourd'hui, on vient confirmer que la zone aéroportuaire de Saint-Hubert est un incontournable dans la région en raison de son dynamisme et de sa position géographique stratégique. »

Ian Lafrenière, député de Vachon et ministre responsable des Affaires autochtones

« Depuis sa création, WIPTEC se démarque en misant sur l'innovation et les outils numériques pour offrir un service personnalisé et répondre à la demande grandissante de ses clients. En participant à l'implantation de ce nouveau centre de préparation de commandes, notre équipe régionale est heureuse de soutenir les projets de croissance de l'entreprise. Elle continuera d'accompagner les entrepreneurs afin qu'ils atteignent leurs objectifs et demeurent compétitifs. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

L'entreprise WIPTEC offre des services sur mesure de préparation de commandes ainsi que des solutions d'entreposage et de logistique. Établi à Sherbrooke depuis 2002, ce chef de file développe ses propres applications de gestion des chaînes d'approvisionnement et des centres de distribution ainsi que l'intelligence artificielle liée à la gestion de la productivité et à l'affectation des ressources. Ces outils lui confèrent une grande agilité pour l'intégration de nouveaux clients.

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME .

PME Géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions.

