Dès samedi, réouverture de la salle d'exposition de la maison de la culture Claude-Léveillée avec Décadences

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Claude-Léveillée rouvrira sa salle d'exposition pour le plaisir de toutes et de tous dès le samedi 13 mars. L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension vous présentera jusqu'au 30 mai, Décadences, une exposition d'Alexis Lavoie, artiste-peintre d'exception, qui représente la nature humaine dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus tragique.