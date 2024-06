80 M$ investis pour améliorer les performances opérationnelles et environnementales

PORT-DANIEL-GASCONS, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - La cimenterie McInnis, située à Port-Daniel-Gascons et faisant partie de Ciment St. Marys (Canada) (Ciment St. Marys), continue de faire sa marque dans l'industrie grâce à son engagement envers l'emploi local et la protection de l'environnement. L'entreprise Ciment St. Marys est aujourd'hui détenue majoritairement par sa société mère brésilienne, Votorantim Cimentos.

Avec plus de 200 employés à son actif et mobilisant jusqu'à 1 000 sous-traitants, cette entreprise se positionne comme l'un des plus importants employeurs privés en Gaspésie. « Depuis que nous avons acquis l'usine, nous nous efforçons d'en faire un modèle d'excellence environnementale », déclare Jorge Wagner, PDG de Ciment St. Marys. Selon M. Wagner : « Grâce à notre longue et vaste expérience dans l'industrie, nous savions que nous serions en mesure d'optimiser la production de la cimenterie McInnis tout en réduisant son empreinte environnementale. C'est pourquoi Ciment St. Marys a élaboré un plan d'affaires à long terme que nous sommes en train de mettre en œuvre. Les réinvestissements se poursuivent sur une base régulière afin d'atteindre nos objectifs environnementaux et opérationnels, et nous en sommes très fiers. La vision de Ciment St. Marys est d'atteindre la neutralité carbone dans le béton d'ici 2050 ».

Une pionnière en matière de normes environnementales

La cimenterie McInnis est la première au Canada à s'engager à respecter la norme américaine NESHAP (National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants), l'une des normes les plus strictes en matière d'émissions atmosphériques en Amérique du Nord. L'usine a été conçue et construite à l'aide de technologies de pointe et utilise des procédés et des équipements qui augmentent considérablement l'efficacité thermique et réduisent la consommation d'énergie électrique par rapport aux anciennes cimenteries.

Depuis l'acquisition de l'usine de McInnis en avril 2021, Ciment St. Marys a investi 80 millions de dollars pour maintenir et améliorer la productivité et l'efficacité de l'usine, ainsi que son empreinte environnementale. L'entreprise travaille activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'usine McInnis, qui est passée d'une production traditionnelle de ciment Portland normal à une production de ciment Portland au calcaire, un produit dont l'empreinte carbone est nettement plus faible.

Un pas vers la circularité et une réduction supplémentaire des gaz à effet de serre

Ciment St. Marys a l'intention d'aller encore plus loin dans son approche environnementale en utilisant des combustibles à faible teneur en carbone dans son processus de fabrication. Cette possibilité est en cours de développement et permettra de réduire considérablement la consommation de combustibles fossiles de l'usine.

De même, l'usine prévoit d'augmenter sa capacité de fabrication de ciments mélangés à faible teneur en carbone. À elle seule, cette initiative pourrait réduire l'intensité carbonique de 11 %, ce qui équivaut à 33 500 véhicules à essence sur la route pendant un an.

Un impact économique et social important

Les retombées économiques de la cimenterie sont vitales pour la région. L'usine contribue activement à la croissance économique locale et à la prospérité des communautés environnantes. En plus des employés embauchés directement à la cimenterie, ses activités et les travaux effectués créent des emplois indirects dans toute la région de la Gaspésie.

Au cours des dernières semaines, la municipalité de Port-Daniel-Gascons et les MRC Le Rocher-Percé et Bonaventure ont adopté des résolutions pour appuyer la cimenterie. Ces résolutions mettent en lumière l'impact indéniable de la cimenterie sur l'économie et la communauté, en soulignant son implication importante notamment dans les événements locaux et le développement du sport.

Pour sa part, Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascons, a souligné l'importance de la cimenterie pour sa municipalité : « C'est une chance exceptionnelle d'avoir une entreprise de cette envergure sur notre territoire en raison de sa contribution remarquable à la vitalité de notre municipalité. En plus de son impact économique important, il faut aussi reconnaître sa contribution à nos équipements communautaires et sportifs, ainsi qu'au rayonnement de notre région. Nous sommes toujours heureux de travailler avec Ciment St. Marys, une excellente entreprise citoyenne dont nous tenons à souligner l'approche proactive ».

L'entreprise a récemment confirmé une contribution majeure de 400 000 $ pour la rénovation et l'agrandissement de l'arène sportive locale. La contribution du cimentier servira à l'achat d'équipement, de mobilier et d'infrastructure pour le gymnase et l'aréna.

Ciment St. Marys s'engage également à entretenir des relations positives avec la communauté locale et à contribuer au développement durable de la région. L'entreprise est à l'écoute des préoccupations de la population par le biais de divers comités créés dans un esprit d'ouverture et de collaboration, comme celui avec les représentants des Premières Nations, le Mi'gmawei Mawiomi Secretariat, ou des comités avec des groupes de citoyens et de parties prenantes.

À propos de la cimenterie de McInnis

La cimenterie McInnis est un acteur majeur de l'industrie cimentière québécoise. Elle s'engage à allier performance économique et responsabilité environnementale pour le bien-être de la région de la Gaspésie et de ses habitants. Les activités de Ciment St. Marys s'étendent au-delà de la cimenterie McInnis. Elle est un important fournisseur de ciment, de béton et de granulats dans la région des Grands Lacs aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans le nord-est des États-Unis et l'est du Canada. Outre sa présence en Amérique du Nord, la cimenterie McInnis est fière de faire partie d'un réseau international encore plus vaste, celui de Votorantim Cimentos, un fournisseur international de matériaux de construction et de solutions durables dont le siège social se trouve à São Paulo, au Brésil. Votorantim Cimentos est présent sur 4 continents et dans 11 pays : l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, l'Espagne, la Tunisie, la Turquie, les États-Unis et l'Uruguay.

