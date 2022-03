Des résultats positifs en cette année de transition pour Agiska Coopérative

SAINT-HYACINTHE, QC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les quatre coopératives à l'origine de la création d'Agiska Coopérative ont tenu leurs dernières assemblées générales respectives le 29 mars 2022, étape finale pour clore la dernière année financière. Globalement, les résultats s'inscrivent parmi les meilleurs de leur histoire. Agiska Coopérative tenait également sa première assemblée avec ses membres au cours de laquelle ils ont voté pour la création d'un siège relève et d'un siège équité au conseil d'administration. Cette journée a été également l'occasion pour ses membres de reprendre contact en personnes au terme de 2 ans de pandémie et de visiter les kiosques de l'exposition des principaux services offerts par Agiska Coopérative et ses partenaires.

En 2021, le chiffre d'affaires cumulé des quatre coopératives s'élève à 543,6 M$ comparativement à 488,3 M$ en 2020, une augmentation de 11,3 %. L'excédent cumulé de l'exercice s'élève 13,3 M$, une augmentation de 83,3 % comparativement à 2020 où le montant s'élevait à 7,3 M$. Ces excellents résultats permettent de remettre un total de 4,1 M$ en ristourne aux membres des quatre coopératives.

L'actuel exercice financier 2022 constitue une année de transition pour compléter la fusion des coopératives fondatrices. Cette étape se poursuit notamment avec la planification stratégique de la coopérative avec comme priorité d'investir pour améliorer le niveau et la qualité de service pour nos membres. Agiska Coopérative dessert plus de 2350 membres sociétaires (producteurs agricoles) et 3300 membres auxiliaires (entrepreneurs et consommateurs) situés dans un grand territoire couvrant en partie le Centre-du-Québec, l'Estrie et la Montérégie.

Mme Marie-Christine Meloche est devenue cheffe des finances d'Agiska Coopérative. Elle a débuté ses fonctions le 14 mars 2022. Elle est également officière au Conseil d'administration de la coopérative.

Citations

« Les résultats cumulés des quatre coopératives qui ont fusionné démontrent l'efficacité et la solidité de notre modèle d'affaires coopératif et ils permettent de stimuler l'économie de notre belle région qui possède un vaste territoire agricole. De plus, ces résultats permettent de bien positionner Agiska Coopérative pour le futur, et ce, au bénéfice de nos membres », déclare Guy Crépeau, président d'Agiska Coopérative.

« L'année 2022 est une année de transition et de stabilisation des opérations pour Agiska Coopérative avec comme priorité d'investir pour améliorer le niveau de service à nos membres tout en aller chercher des gains d'efficacité et des synergies. Notre planification stratégique qui est en cours nous permettra d'établir à la fois les orientations, les objectifs et les plans d'action de notre coopérative pour les années à venir », souligne Nathalie Frenette, cheffe de la direction d'Agiska Coopérative.

Membres du Conseil d'administration d'Agiska Coopérative

Les membres du conseil d'administration pour l'année 2022 proviennent de plusieurs régions du grand territoire d'Agiska Coopérative :

M. Guy Crépeau, Président,

Type de production: Grandes cultures - Saint-Hughes

Type de production: Grandes cultures - Saint-Hughes M. Guy Labrecque , premier Vice-Président,

Type de production: Laitière et grandes cultures - Saint-Césaire

, premier Vice-Président, Type de production: Laitière et grandes cultures - Saint-Césaire Antoine Grisé, 2e vice-président,

Type de production: Laitière et grandes cultures - Drummondville

Type de production: Laitière et grandes cultures - René Racat, membre du comité exécutif

Type de production: Grandes cultures - Sainte-Hélène-de- Bagot

Type de production: Grandes cultures - Sainte-Hélène-de- Laurent Bousquet ,

Type de production: Grandes cultures - La Présentation

, Type de production: Grandes cultures - La Présentation Guillaume Côté,

Type de production: Avicole - La Présentation

Type de production: Avicole - La Présentation Alain Desautels ,

Type de production: Laitière et grandes cultures - Saint-Hyacinthe

, Type de production: Laitière et grandes cultures - Ghislain Gervais ,

Type de production: Avicole et grandes cultures - Saint- Guillaume

, Type de production: Avicole et grandes cultures - Patrick Guillet ,

Type de production: Maraichère et grandes cultures - Saint-Damase

, Type de production: Maraichère et grandes cultures - Benoit Labrecque ,

Type de production: Laitière et grandes cultures - Saint-Valérien-de-Milton

, Type de production: Laitière et grandes cultures - Saint-Valérien-de-Milton Alain Laflamme ,

Type de production: Porcine - Saint-Simon

, Type de production: Porcine - Saint-Simon Ghislain Pion ,

Type de production: Laitière et grandes cultures - Mont-Saint-Hilaire

, Type de production: Laitière et grandes cultures - Hubert Brodeur , membre observateur,

Type de production: Porcine - Saint-Hugues

À propos d'Agiska Coopérative

Enracinée dans sa communauté depuis plus de 100 ans, Agiska Coopérative est l'une des plus importantes coopératives agricoles du Québec. Leader économique et social d'un grand territoire couvrant différents secteurs de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de l'Estrie, elle est parmi les membres propriétaires de Sollio Groupe Coopératif. Elle se spécialise dans quatre grands secteurs d'activités, soit l'agricole, le commerce de détail, la transformation laitière et la machinerie agricole. Issue de la fusion des coopératives Agrilait, Comax, Montérégiennes et Sainte-Hélène, elle possède un chiffre d'affaires de plus de 543,6 M$, regroupe près de 800 employés et desserre 2350 membres producteurs et 3300 membres associés ou auxiliaires.

SOURCE Agiska Coopérative

Renseignements: Hugo Larouche, secrétaire général, vice-président responsabilité d'entreprise et communication, Agiska Coopérative, [email protected], 514-608-3062