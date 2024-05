Tous les secteurs d'activités ont connu une croissance rentable soutenue

SAINT-HYACINTHE, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance a dévoilé des résultats exceptionnels qui témoignent du dynamisme sans précédent de ses sociétés mutuelles et de leur capacité à générer de la valeur pour leurs membres-assurés. Avec des indicateurs de performance au vert, des résultats financiers au-delà des attentes et le lancement d'un nouveau plan stratégique, tout est en place chez Promutuel Assurance pour soutenir son ambitieuse vision de croissance rentable.

Cette performance survient alors que plusieurs éléments viennent perturber l'environnement d'affaires des assureurs : les changements climatiques propices à l'éclosion d'événements météorologiques violents et imprévisibles, une période économie difficile, l'augmentation des coûts des réclamations, de même que la situation entourant le vol de véhicules. De toute évidence, Promutuel Assurance continue de s'appuyer sur sa longue expérience et son savoir-faire pour se distinguer et récolte les bénéfices d'une stratégie d'affaires et d'une approche disciplinée gagnantes. Le Groupe Promutuel bénéficie également du retour positif des marchés boursiers et du fait que ses membres-assurés ont été relativement épargnés par les catastrophes naturelles en 2023.

Faits saillants d'une année exceptionnelle :

Primes brutes souscrites[1] de 1 172 M$, représentant une croissance de 10,3 % par rapport à l'an dernier;

Résultat des activités d'assurance de 152 M$ en hausse de 12,6 % par rapport à l'année précédente;

Taux de sinistres net de 51,8 %;

Résultat global de 143 M$, représentant une augmentation de 110 M$ par rapport à l'an dernier;

Taux combiné de 86 %;

Actif de 1 859 M$;

Ratio de solvabilité de 372 %;

Avoir des membres atteignant 1 133 M$, soit un rendement de 14,8 %;

Contribution significative de 9,4 M$ dans la collectivité.

« Les résultats obtenus en 2023 sont une fois de plus la preuve de l'engagement collectif de toute notre organisation à dépasser les attentes de nos membres-assurés, à réaliser nos projets d'envergure et à atteindre les objectifs fixés! Cette mobilisation exceptionnelle nous a permis de jumeler croissance et rentabilité pour ainsi faire briller Promutuel Assurance », a commenté la chef de la direction de Promutuel Assurance, Mme Geneviève Fortier.

Une nouvelle planification stratégique 2024-2027 pour accélérer la croissance rentable

Depuis le début de l'année, Promutuel Assurance est entrée dans un nouveau cycle de planification stratégique qui lui permettra de progresser vers l'atteinte de sa destination 2030. Trois grandes priorités orienteront les actions qui seront déployées d'ici 2030 :

Doubler la taille de l'organisation grâce à son approche axée sur la croissance rentable; Être parmi les leaders du marché en matière d'expérience membre et d'expérience employé; Assurer sa compétitivité en optimisant sa performance opérationnelle.

Pour y parvenir, l'important chantier de la transformation déjà en place contribuera à accélérer le déploiement d'initiatives stratégiques liées:

aux technologies, à l'analytique et à l'innovation;

à la gouvernance et aux modes opérationnels de décision;

à la responsabilité sociale de l'entreprise;

aux capacités d'exécution et à l'agilité;

à l'évolution de notre culture organisationnelle.

« Pour atteindre ses objectifs stratégiques et continuer d'être pertinente, Promutuel Assurance doit accélérer la cadence, continuer de se transformer et renforcer son agilité. L'organisation s'est dotée d'un ambitieux plan de transformation nous permettant d'optimiser nos processus et, ce faisant, notre efficacité opérationnelle. Tous sont engagés à déployer les efforts nécessaires pour y parvenir au cours des prochaines années. Nous avons un plan et une formidable équipe pour l'exécuter. Nous savons surtout que la destination se trouve droit devant », mentionne Mme Fortier.

« Promutuel Assurance voit grand pour les prochaines années! La mission, la vision et les valeurs renouvelées de l'organisation guideront assurément les membres du conseil d'administration et de la haute direction dans le rôle important qu'ils ont à jouer pour la réalisation des ambitions stratégiques du Groupe », a renchéri le président du Groupe Promutuel, M. Yvan Rose.

Rapport inaugural en matière de RSE

La dernière année aura été l'occasion pour Promutuel Assurance de jeter les bases d'une stratégie transversale en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Cette stratégie est non seulement alignée avec les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi avec les valeurs et les priorités de Promutuel Assurance.

Les trois piliers de la stratégie RSE de Promutuel Assurance sont :

Créer de la valeur pour ses membres et les communautés;

Vivre et grandir de façon responsable;

Valoriser la diversité et l'inclusion.

S'appuyant sur une feuille de route bien établie et une équipe dévouée, Promutuel Assurance a maintenant tout en main pour réaliser son ambition de devenir un leader canadien investi et responsable qui fera une différence réelle et concrète au sein des communautés où elle œuvre. Au cours de l'année 2024, le Groupe établira des indicateurs de performance visant à soutenir le déploiement de sa stratégie, notamment quant à ses émissions de portée 3.

« Déjà habitée par des valeurs de solidarité, d'ouverture, d'engagement et d'ambition, Promutuel Assurance fait des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des éléments différenciateurs de sa marque depuis fort longtemps. Même lors de notre fondation, il y a 172 ans, notre modèle mutualiste était avant-gardiste sur le plan de la responsabilité sociale d'entreprise puisque grâce à notre modèle décentralisé, nos sociétés mutuelles ont un impact fort et réel au sein des communautés qu'elles desservent. Dans la dernière année, nous avons officialisé ce qui faisait déjà partie de notre ADN. Pour les prochaines années, nous irons encore plus loin. À l'aide d'une feuille de route bien établie et forts d'une équipe mobilisée, nous gardons le cap sur l'un de nos objectifs clés : atteindre zéro émission nette d'ici 2050 », ont conclu M. Rose et Mme Fortier.

Le rapport annuel de Promutuel Assurance est disponible sur son site Internet, dans la section média. Pour en savoir plus sur la stratégie de responsabilité sociale d'entreprise de Promutuel Assurance, visitez la page dédiée à ce sujet.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 200 employés au service de près 639 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de veiller au bien-être et à la paix d'esprit de ses membres-assurés, de ses employés et des communautés. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 170 ans.

______________________________ 1 Les primes brutes souscrites est une mesure financière non conformes aux normes internationales d'informations financières (IFRS), la mesure conforme aux IFRS qui se rapproche le plus est les revenus des activités d'assurance.

