Lancement d'un site Web canadien de vidéos sur l'activité physique pour la petite enfance

COCHRANE, AB, le 4 oct. 2023 /CNW/ - L'organisation canadienne à but non lucratif Actif pour la vie a lancé un site Web pour aider les éducatrices et éducateurs de la petite enfance à encourager le jeu actif chez les enfants de 0 à 5 ans.

JeuActif.ca propose des vidéos, des affiches et des articles gratuits à l'intention des éducatrices et éducateurs de la petite enfance démontrant d'importantes activités physiques basées sur le jeu dans une variété de contextes à l'intérieur et l'extérieur. Ces vidéos sont sous-titrées en dix langues, dont trois langues autochtones. Les affiches sont disponibles dans les dix langues.

En intègrant des jeux actifs au quotidien dans les centres pour la petite enfance, on jette les bases de la santé cognitive, émotionnelle, sociale et physique des jeunes. Une étude récente montre que les enfants qui participent à des programmes de littératie physique basés sur le jeu apprennent à aimer l'activité physique, sont plus heureux et se comportent mieux. https://activeforlife.com/fr/infographie-litteratie-physique-petite-enfance/

Voici quelques éléments saillants de cette ressource :

Des vidéos et affiches en dix langues (en français, anglais, trois langues autochtones et cinq langues étrangères)

Une infolettre mensuelle avec des conseils sur l'intégration de l'activité physique basée sur le jeu

Des articles sur la littératie physique, la gestion du temps d'écran, les bases du jeu à l'extérieur et les jeux actifs traditionnels autochtones

Des exemples de programmes d'activités physiques basées sur le jeu à l'intérieur et à l'extérieur

« JeuActif.ca offre de précieux renseignements aux éducateurs de la petite enfance sur l'importance du jeu actif, ainsi que des ressources pour les mettre en pratique » explique Alyson Beben, gestionnaire de projets chez PLAYinPeel.

« Dans les vidéos, les enfants et les éducateurs nous montrent à quel point il est amusant et facile d'intégrer le jeu actif dans les services de garde et les centres de la petite enfance. Les articles et les affiches sont simples et informatifs et aideront les éducateurs à promouvoir ces pratiques auprès de leurs collègues et des parents. »

JeuActif.ca propose des moyens peu coûteux de créer un environnement éducatif sécuritaire qui encourage le mouvement. Les éducatrices et éducateurs peuvent accéder aux vidéos et aux affiches dans dix langues différentes pour favoriser l'apprentissage et la communication avec les parents et les responsables d'enfants. Le site offre aussi des conseils pour jouer à l'intérieur et l'extérieur.

« Intégrer le jeu actif à toutes les activités de la journée, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est facile et peu coûteux, » explique Dawne Clark, Ph. D., professeure émérite à l'université Mount Royal. « L'activité, la créativité, le jeu et la nature améliorent la santé mentale et physique pour tout le monde. Les ressources offertes par JeuActif.ca montrent à quel point le jeu actif peut être amusant! »

Faites une place au jeu actif tous les jours! Visitez JeuActif.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux ( @jeuactif.ca ).

Notre organisation

JeuActif.ca a été créé par Actif pour la vie et financé par le Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du gouvernement canadien. Actif pour la vie est une initiative canadienne à but non lucratif qui aide les parents, les éducateurs et les éducatrices à donner aux jeunes un départ sain en développant la littératie physique. Pour en savoir plus, visitez actifpourlavie.com , ou suivez-nous sur Facebook ( @actifpourlavie ) ou Instagram ( @actifpourlavie ).

