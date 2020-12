Des ressources en appui aux profs de cégep

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) apprécie la décision finale de la ministre McCann de dédier entièrement aux enseignantes et aux enseignants l'injection de 25 millions de dollars annoncée lors la mise à jour économique du gouvernement, en novembre dernier. L'annonce initiale suggérait un saupoudrage des investissements dans une multitude de mesures, ne laissant que des miettes pour alléger la tâche des profs de cégep à la session d'hiver. La mobilisation et la ténacité de la Fédération et de ses syndicats pour faire connaître la réalité des membres ne s'avèrent pas étrangères à ce retournement de situation.

« Par ce geste concret, la ministre corrige une anomalie flagrante : le soutien financier accordé aux cégeps par le gouvernement jusqu'ici ne se rendait pas dans les classes. Nous espérons que ces sommes, même si elles ne régleront pas tous les problèmes en raison leur hauteur insuffisante, feront une véritable différence pour la session d'hiver 2021 », ajoute Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

« Nous martelons depuis des mois que les conditions d'apprentissage sont étroitement liées aux conditions d'enseignement. Le message a enfin été bien compris. Cela va permettre aux profs de cégep de mieux respirer et d'être mieux outillés pour diminuer l'impact de la pandémie sur la réussite éducative », précise pour sa part Yves de Repentigny, vice-président responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

Ce budget devrait être principalement consacré à l'embauche ponctuelle de personnel enseignant en soutien aux profs de cégep, que la crise de la COVID−19 a particulièrement affectés selon un sondage interne. Une forte majorité d'enseignantes et d'enseignants se disent notamment incapables de pleinement réaliser l'encadrement de leurs étudiantes et étudiants. Le sondage a aussi révélé un niveau de détresse du corps professoral très préoccupant. L'annonce de la ministre contribuera à maintenir la mobilisation et l'engagement de ce dernier durant les prochains mois.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle parle au nom de près de 85 % des profs de cégep. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

