Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Un groupe de vingt-six résidents de la région du Grand Toronto, a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot de 1 000 000 $ remporté au tirage de LOTTO MAX le 31 mai 2022.

Les membres du groupe sont les suivants :

Ernesto Diaz Herryman de Hamilton

Christopher Cote de Mississauga

David Fox d'Ancaster

Deepakkumar Prajapati de Mississauga

Fitzwilliam Ramsook de Milton

Gary Randall d'Oakville

Gary St. Onge d'Oakville

Gregory Hunter de Mississauga

Gregory May de Hamilton

Hanif Remani de Hamilton

Hiran Patel de Brampton

Jacob Sherrit de Brantford

James Madley d'Ancaster

John Happy d'Oakville

John Taylor de Coldwater

John-Paul McGrath de Hamilton

Kevin Soy de North York

Matthew Konstantinou de Mount Hope

Nileshkumar Babaria de Mississauga

Richard Groulx de Burlington

Sana Rouhani de Brechin

Selwyn Ramjohn de Mississauga

Shayne Coutto de Hamilton

Stephen Yonev de Stoney Creek

Svyatoslav Shchupak de Binbrook

Timothy Taylor de Hamilton

Comme la fille de John Happy travaille chez un détaillant de loterie autorisé d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG. Les réclamations de lots de 10 000 $ ou plus effectuées par les personnes liées à OLG nécessitent un examen et une validation approfondis ainsi qu'un délai de publication de 30 jours avant le paiement afin de s'assurer qu'aucune autre réclamation n'est présentée pour ce lot.

Le lot sera payé aux réclamants le 27 novembre 2022, en l'absence de toute autre réclamation avant cette date.

OLG a pour objectif de s'assurer que le bon lot est toujours payé à la bonne personne ou aux bonnes personnes.

Le billet a été acheté à Husky, rue King, à Stoney Creek.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Réclamation de lot par une personne liée à OLG sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

