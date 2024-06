Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - Un groupe de 27 résidents de la région de Hamilton, a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot de 500 000 $ remporté au tirage de LOTTO MAX du 16 février 2024.

Les membres du groupe sont:

Diane Potvin de Hamilton

Andrea Cole de Hamilton

Antonella Masciantonio d'Oakville

Catherine Maybrey de Hamilton

Christina Bryce de Hamilton

Correen Mascotto-Carbone de Hamilton

Deborah Randall-Baldry de Hamilton

Ding Lu de Burlington

Douglas Welch de Dundas

Frank Coruzzi de Hamilton

Jessica Dorsch de Hamilton

Judith Pattison de Stoney Creek

Karen Tsang de Hamilton

Lara Santosuosso d'Ancaster

Laura Side de Stoney Creek

Leslie Brandreth de Burlington

Lorna Thomas de Hamilton

Nadine Pielaszek de Hamilton

Nanci Cole de Burlington

Natalie Taylor d'Oakville

Radmila Cucuz de Stoney Creek

Shelby Pinciaro de Binbrook

Stephanie Baschiera de Hamilton

Steve Hranilovic d'Oakville

Teresa Ferko de Hamilton

Vanessa Hayward de Stoney Creek

Yu Zheng de Hamilton

Comme Diane Potvin, la capitaine de l'équipe, travaille à un point de vente autorisé d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG. Diane n'a pas acheté ni validé le billet au point de vente où elle travaille. Les réclamations de lots de 10 000 $ ou plus effectuées par les personnes liées à OLG nécessitent un examen et une validation approfondis ainsi qu'un délai de publication de 30 jours avant le paiement afin de s'assurer qu'aucune autre réclamation n'est présentée pour ce lot.

Le lot sera payé aux réclamants le 5 juillet 2024, en l'absence de toute autre réclamation avant cette date.

Si la date de paiement tombe sur un jour non ouvrable, le jour ouvrable suivant sera réputé la date de paiement.

OLG a pour objectif de s'assurer que le bon lot est toujours payé à la bonne personne ou aux bonnes personnes.

Le billet a été acheté à Fortinos, rue Main, à Hamilton

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Réclamation de lot par une personne liée à OLG sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 59 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

