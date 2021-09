Des réponses existent pour répondre aux difficultés d'accès à la justice

MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - En partant des mêmes constats que le documentaire Le procès diffusé mercredi sur Télé-Québec, la compagnie Neolegal a rendu accessibles les services juridiques auprès de 19 000 Québécois.

Le constat de départ : Trop cher, trop lent, trop compliqué !

Depuis 2017, Neolegal a senti qu'elle répondait à un besoin criant du marché au Québec en comblant le vide identifié dans le reportage Le procès présenté par Pierre Craig à Télé-Québec. Comme le précise Philip Hazeltine, avocat et co-fondateur de Neolegal « Les personnes qui nous appellent, en général issues de la classe moyenne, sont à la fois surprises et contentes de tomber sur nous. Elles n'ont pas la capacité de se défendre seules car le système de justice est compliqué mais elles n'ont pas les moyens de payer les bureaux d'avocats traditionnels pour défendre leur cause. Nos clients adhèrent d'emblée à notre mission qui est de faciliter l'accès à la justice en rendant des services juridiques au juste prix. »

Comment rendre les services juridiques plus faciles, plus rapides et plus économiques?

Pour répondre à cette problématique, Neolegal a décidé d'aller à contre-courant des cabinets traditionnels et de faire disparaître complètement la notion de taux horaire. En proposant des services à forfait, le client sait dès le début combien lui coutera sa démarche. De plus, grâce à la technologie, la plupart des services ont été automatisés pour concentrer le travail de l'avocat sur sa relation avec le client, pour le conseiller et le rassurer. Ceci a permis non seulement de baisser fortement le prix des services les plus courants (en droit civil, familial, pénal et corporatif) mais aussi d'aller beaucoup plus vite pour essayer de régler le problème du client. De plus, tout se fait à distance, en ligne ou par téléphone, donc le client économise du temps et de l'argent en n'ayant pas à se déplacer.

Rendre un meilleur service au prix le plus juste grâce à la technologie

Comme le constate Philip Hazeltine : « Une meilleure utilisation de la technologie est la clé pour faciliter l'accès aux services juridiques. Chez Neolegal, nous travaillons en permanence pour automatiser au maximum la manière dont nous rendons les services mais sans compromis sur la qualité. Nos clients comprennent d'ailleurs très bien notre mission et nous encouragent dans cette voie. Nous avons doublé de taille tous les ans depuis 4 ans car nous répondions avec succès à une problématique profonde du système de justice ».

À propos de Neolegal - L'avenir des services juridiques

Neolegal fournit des services juridiques de manière simple, rapide et économique grâce à une utilisation intelligente des technologies et à une tarification au forfait et sans surprise.

