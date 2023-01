Ce programme coordonné offrira aux Ontariens admissibles une façon simplifiée d'avoir accès à des remises pour des améliorations de l'efficacité énergétique permettant de réduire les émissions et les coûts.

TORONTO, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Enbridge Gas Inc. (Enbridge Gas), en partenariat avec Ressources naturelles Canada (RNCan) et la province de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la distribution conjointe de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes par l'entremise d'un guichet unique à tous les Ontariens admissibles par le biais du programme amélioré Remise Maison Écoénergétique Plus (RME+) d'Enbridge Gas.

Les Ontariens sont invités à visiter le site Web pour obtenir des détails sur le programme, voir les critères d'admissibilité et savoir comment présenter une demande.

Dans le cadre du programme RME+, des remises sont accordées pour couvrir le coût des améliorations admissibles, comme l'isolation des habitations, fenêtres, portes et systèmes d'énergie renouvelable, dans le cadre d'une offre globale visant à aider les Ontariens à optimiser les économies d'énergie dans leur maison.

Les Ontariens admissibles peuvent recevoir la subvention canadienne pour des maisons plus vertes allant jusqu'à 5 000 $ et les clients actuels d'Enbridge Gas (qui sont admissibles) peuvent faire une demande pour obtenir jusqu'à 5 000 $ de plus financés par Enbridge Gas, pour un total combiné de 10 000 $ maximum. En outre, les participants peuvent également compenser le coût de leur évaluation résidentielle ÉnerGuide avec une remise allant jusqu'à 600 dollars.

Le chauffage des bâtiments étant l'une des trois principales sources d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en Ontario, cet accord contribuera aux efforts nationaux de réduction des émissions dans l'ensemble du secteur du bâtiment, tout en permettant aux résidents d'économiser sur leur facture de services publics et en favorisant une plus grande résilience climatique des collectivités pour les générations à venir.

Le gouvernement de l'Ontario a recommandé Enbridge Gas au gouvernement du Canada en tant que partenaire pour la mise en œuvre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes dans la province. Ce partenariat permettra une exécution plus efficace des programmes pour les Ontariens, sachant qu'Enbridge Gas dessert plus de 75 % des résidents de la province. Ce faisant, la province de l'Ontario rejoint le Québec et la Nouvelle-Écosse qui ont déjà des accords de cofinancement avec la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

Depuis 1995, grâce à des programmes antérieurs d'économie d'énergie offerts aux clients résidentiels, commerciaux et industriels, Enbridge Gas a permis à ses clients de réaliser des économies de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de réduire de 56 millions de tonnes les émissions de GES. Cela équivaut à retirer plus de 12 millions de voitures de la circulation ou à chauffer plus de 13 millions de foyers au gaz naturel, chaque année.

Quelques faits

L'Initiative de subvention canadienne pour des maisons plus vertes permettra de réduire les émissions de 1,5 mégatonne par an d'ici 2026 et devrait générer plus de 110 000 emplois directs et indirects à l'échelle du Canada , s'ajoutant aux plus de 436 000 emplois directs que le secteur de l'efficacité énergétique représentait en 2018.

devrait générer plus de 110 000 emplois directs et indirects à l'échelle du , s'ajoutant aux plus de 436 000 emplois directs que le secteur de l'efficacité énergétique représentait en 2018. En date du 11 janvier 2023, l'Initiative de subvention canadienne pour des maisons plus vertes a versé 132 millions de dollars en subventions à plus de 33 000 propriétaires, dont plus de 14 millions de dollars à près de 5 400 propriétaires au Québec et en Nouvelle-Écosse, et a approuvé plus de 7 625 prêts à l'échelle nationale.

En date du 1er mai 2019, le programme d'économie d'énergie résidentielle (EER) et le programme de remise sur les rénovations résidentielles (RRR) d'Enbridge Gas ont fusionné pour devenir le programme Remise Maison Écoénergétique (RME). Depuis, Enbridge Gas a accordé des remises à plus de 80 000 clients.

« Enbridge Gas est un fervent défenseur des efforts en matière d'économie énergétique et croit que l'optimisation de l'efficacité énergétique est essentielle à la réalisation de notre objectif national collectif qui est de parvenir à zéro émission nette d'ici 2050. Le programme RME+ amélioré est un excellent exemple de collaboration entre les gouvernements et les services publics pour offrir des programmes qui sont complémentaires et coordonnés afin de rationaliser les processus et de maximiser les avantages pour les participants. »

- Michele Harradence, présidente d'Enbridge Gas Inc.

« Cette annonce marque un pas important dans la réduction des émissions, l'allègement des factures d'électricité et la création d'emplois durables en Ontario. Avec l'aide d'Enbridge Gas, la mise en œuvre de la Subvention pour des maisons plus vertes en Ontario tire profit des infrastructures existantes afin d'entreprendre rapidement des rénovations entraînant des économies de coûts et la préservation du climat partout dans la province, tout en simplifiant le processus pour les résidents. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Les économies d'énergie constituent un élément important du plan de l'Ontario visant à faire de l'Ontario une province plus propre et plus verte. En combinant les programmes de conservation du gaz naturel de l'Ontario, offerts par Enbridge Gas, et l'Initiative pour des maisons plus vertes du gouvernement fédéral, nous donnons aux familles l'accès à un soutien financier accru qui les aidera à réduire leurs coûts énergétiques et leurs émissions. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de notre récente annonce selon laquelle l'Ontario augmentait de 342 millions de dollars le financement des programmes provinciaux d'efficacité énergétique dans le secteur de l'électricité. »

- Todd Smith, ministre de l'Énergie de l'Ontario

À propos d'Enbridge Inc.

Enbridge Gas est la plus grande compagnie de stockage, de transport et de distribution de gaz naturel au Canada, située en Ontario, avec plus de 170 années de service à la clientèle. L'activité de distribution fournit une énergie sûre, abordable et fiable à environ 3,8 millions de clients et mène la transition vers un avenir énergétique propre grâce à des objectifs d'émissions nettes nulles et des investissements dans des solutions énergétiques innovantes à faible émission de carbone. L'entreprise de stockage et de transport offre un grand nombre de services de stockage et de transport d'énergie aux abonnés au carrefour de Dawn, la plus grande installation intégrée de stockage souterrain au Canada et l'une des plus importantes en Amérique du Nord. Enbridge Gas est détenue par Enbridge (ENB), un leader canadien dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie. Pour en savoir plus, consultez enbridgegas.com.

À propos de l'Initiative de subvention canadienne pour des maisons plus vertes

L'Initiative de subvention canadienne pour des maisons plus vertes offre des subventions et un prêt pour l'évaluation et la rénovation des habitations. Les rénovations admissibles comprennent l'isolation des maisons, portes et fenêtres, la réduction des fuites d'air et les systèmes mécaniques et d'énergie renouvelable. En effectuant des rénovations résidentielles, vous aiderez le Canada à respecter ses engagements en matière de changement climatique pour 2030 et contribuerez de manière significative à l'objectif du Canada d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Pour les propriétaires, cela signifie une maison plus confortable, une maison plus abordable et une planète plus saine.

