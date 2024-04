Des recommandations pour encadrer l'utilisation de l'IA générative en enseignement supérieur

QUÉBEC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le 24 avril 2024, à l'Agora du Cœur des Sciences de l'UQAM, la Commission de l'éthique en science et en technologie et le Conseil supérieur de l'éducation ont dévoilé le rapport intitulé Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques. Fruit d'une initiative conjointe entre les deux organismes, ce rapport propose 20 recommandations visant à favoriser une utilisation judicieuse de l'IA générative dans les collèges et les universités du Québec si une normalisation de son usage venait à se produire.

Un comité d'experts a été constitué pour orienter les travaux de réflexion et d'analyse portant sur les enjeux pédagogiques et éthiques soulevés par les usages de l'IA générative en enseignement supérieur, soit l'alignement pédagogique, l'intégrité académique, la compétence numérique, la qualité de l'information, ainsi que d'autres enjeux éthiques. Pour enrichir cette réflexion, une consultation a été menée auprès des universités, des collèges et de plus d'une vingtaine d'organisations au sein de l'écosystème québécois.

Ancré à la fois dans une perspective scientifique multidisciplinaire et la réalité vécue dans les milieux de l'enseignement supérieur, le rapport conclut qu'une approche prudente face à l'IA générative, non précipitée et fondée sur les besoins à court et à moyen terme des diverses parties prenantes doit primer.

Consultez les recommandations et le rapport complet sur le web :

Rapport IA générative en enseignement supérieur

À propos de la Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec

Créée en 2001 et instituée en 2011 avec la mission de conseiller le gouvernement du Québec sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie et de susciter la réflexion sur ces enjeux ;

Ses activités visent à informer, à sensibiliser et à émettre des recommandations pour favoriser une plus grande prise en compte de l'éthique, notamment par les décideurs et les milieux de pratique, afin de les accompagner dans leurs processus décisionnels ;

La CEST est composée de treize membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement et issus de milieux variés afin que ses travaux misent sur l'interdisciplinarité.

À propos du Conseil supérieur de l'éducation

A été institué en 1964 en tant qu'organisme indépendant de consultation et de réflexion en vue du développement d'une vision globale et prospective de l'éducation;

Conseille les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et leur fait des recommandations sur toute question relative à l'éducation;

Est constitué de 22 membres nommés par le gouvernement et issus du monde de l'éducation et d'autres secteurs d'activité de la société québécoise ainsi que d'une centaine de membres bénévoles siégeant à l'une des cinq commissions ou de l'un de ses trois comités;

Accomplit sa mission sur la base de trois piliers : la recherche, les consultations et les délibérations.

