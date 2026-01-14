Cette mesure temporaire assurera le développement et l'achèvement de projets de construction spécifiques.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Groupe Brivia (« Brivia »ou la « Société ») annonce aujourd'hui que les projets de construction Square Phillips Phases I, II, III ainsi que Mansfield Condos (collectivement, les « Projets »), de même que leurs promoteurs (les « Promoteurs »)1, ont accepté de collaborer avec les Prêteurs soutenant ces Projets, lesquels ont demandé à ce que les Projets et les Développeurs soient placés sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies dans le cadre de procédures de restructuration supervisées par le tribunal (les « Procédures LACC »), conformément à une ordonnance (l'« Ordonnance Initiale ») sollicitée devant la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») à la demande de la Banque de Montréal (« BMO »), agissant à titre de prêteur et d'agente administrative pour trois syndicats de prêteurs garantis (collectivement, les « Prêteurs ») ayant participé au financement de certain des Projets. Les Procédures LACC visent à créer un environnement stable afin de faciliter la finalisation de la construction et la vente ordonnée des Projets. La demande a été accueillie par la Cour aujourd'hui.

Les Procédures LACC permettront au contrôleur nommé par la Cour, soit Raymond Chabot Inc. (le « Contrôleur »), de mettre en œuvre un plan de restructuration. Les travaux de construction et la vente des unités de condominiums des Projets se poursuivront tout au long de ce processus de restructuration, sous réserve de l'accès continu au financement provisoire pendant les Procédures LACC. L'objectif est de réorganiser les activités des Projets, de réduire leur endettement et de permettre aux Projets d'atteindre, grâce à ce processus, une position financière renforcée. Les Procédures LACC ne visent aucun autre projet en cours de développement ou de construction de Brivia.

« Brivia œuvre fièrement, depuis plus de 25 ans, à titre de société québécoise d'investissement et de développement immobilier. Comme beaucoup d'autres dans notre secteur, nous avons fait face à d'importants défis économiques ces dernières années, notamment des arrêts de travail liés à la pandémie, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des taux d'intérêt. Une restructuration sous la LACC pour ces Projets spécifiques représente un changement important pour nos opérations, mais nous avons accepté de collaborer avec les Prêteurs dans leur décision de procéder de la sorte afin de surmonter ces difficultés, minimiser les dommages pour les Projets et assurer le succès à long terme des Projets », déclare Kheng Ly, président fondateur et chef de la direction de Brivia.

Processus décisionnel

Après avoir examiné avec attention diverses alternatives et de nombreux facteurs, Brivia a accepté de collaborer avec les Prêteurs afin d'entreprendre une restructuration des Projets sous la LACC, dans l'objectif de préserver les intérêts à long terme des Projets, des employés de Brivia, des clients (y compris des acheteurs d'unités de condominiums), des fournisseurs, des créanciers et des autres parties prenantes des Projets.

____________________________ 1 Respectivement, 9399-6767 Québec Inc., 1201-1215 Phillips Square Phase II Development GP Inc., 9368-9008 Québec Inc. et 1228 Mansfield Development GP Inc.

Financement provisoire

Dans le cadre des Procédures LACC et sous réserve de l'approbation de la Cour, certains Prêteurs accorderont un financement provisoire, lequel permettra l'accès aux liquidités nécessaires pour répondre aux besoins anticipés des Projets tout au long des Procédures LACC.

Processus de sollicitation de vente et d'investissement (PSVI)

Au cours de la restructuration sous la LACC, le Contrôleur lancera un processus de sollicitation de vente et d'investissement (le « PSVI »). Ce processus vise à susciter l'intérêt et à explorer les possibilités de vente ou d'investissement dans tout ou partie des actifs et des activités des Projets. Ce processus a pour objectif de faciliter la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui assurera la viabilité des Projets à long terme, en les plaçant dans une position financière renforcée à l'issue des Procédures LACC.

À propos du Groupe Brivia

Brivia est une société d'investissement et de développement immobilier qui regroupe l'un des plus importants regroupements d'entreprises du secteur de la construction résidentielle au Québec, avec des activités à travers le Canada. Brivia emploie actuellement environ 30 personnes et gère ou détient des investissements dans environ 10 projets au Québec et 13 à travers le Canada. Son siège social est situé à Montréal, au Québec. Pour plus d'informations, visitez www.briviagroup.ca.

Contact Média pour les Projets: Raymond Chabot inc., https://www.raymondchabot.com/fr/entreprise/dossiers-publics/mansfield-phillipssquare/; Contact Média pour le Groupe Brivia : Patrick Thibault, www.briviagroup.ca