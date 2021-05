Des produits de Transpring réussissent les tests pour métaux lourds de phase III de 6 mois de BelCosta Labs en Californie, une première dans l'industrie

SHENZHEN, Chine, 25 mai 2021 /CNW/ -- Transpring, un chef de file dans le domaine de la conception et de la fabrication de produits de vapotage à extrait de plantes, a achevé une période de tests pour métaux lourds d'une durée de six mois, supervisée par BelCosta Labs, devenant ainsi le premier producteur de produits de vapotage à le faire après la publication des normes du Bureau of Cannabis Control (BCC) de Californie.

Tous les produits testés ont passé avec succès des analyses d'une durée de 180 jours consécutifs, démontrant que les cartouches de vapotage de Transpring contiennent des quantités de plomb, de cadmium, d'arsenic et de mercure inférieures à celles prescrites dans les normes élevées établies par l'État. Cela dépasse largement les pratiques de l'industrie qui consistent à effectuer des tests uniques dont les résultats sont connus dans un délai de sept jours, et reflète l'engagement ferme de Transpring à l'égard de la qualité des produits et de la sécurité des consommateurs.

En tant que l'un des principaux laboratoires d'analyse du cannabis autorisés en Californie du Sud, BelCosta Labs se consacre à stimuler la croissance dans la communauté scientifique. Pour cette première coopération avec Transpring, les produits ont été sélectionnés au hasard à partir de chaque lot. Ils ont ensuite été testés pour les métaux lourds sur le site du laboratoire de Long Beach, en Californie.

Frank Chen, fondateur et chef de la direction de Transpring, a déclaré : « Transpring ne se fie qu'à des données d'experts pour évaluer la qualité et la sécurité de ses produits. Bien que la collaboration avec un laboratoire pour effectuer des tests de métaux lourds puisse sembler nouvelle, elle s'inscrit dans le cadre de l'accent prépondérant mis par Transpring sur la qualité des produits et de sa mission qui consiste à offrir des produits exceptionnels qui répondent aux normes les plus élevées pour assurer la sécurité des consommateurs. »

Pour offrir des produits extraordinaires aux consommateurs, Transpring optimise et améliore continuellement son offre. Son produit phare, la cartouche A10, est doté de la céramique Hcore® de 3,0 mm exclusive de nouvelle génération développée par Transpring. Elle présente une plus grande surface chauffante et une plus grande efficacité de vapotage pour un goût toujours riche et une expérience optimale. La cartouche produit 15 % plus de vapeur que d'autres produits semblables et elle est compatible avec une vaste gamme d'embouts et de produits de vapotage pour répondre aux préférences personnelles des consommateurs.

En mai, Transpring a lancé la nouvelle cartouche A18, entièrement faite de céramique et dotée de la technologie Hcore®. Restez à l'affût pour de plus amples renseignements.

À propos de Transpring

Fondée en 2012, Transpring combine l'innovation technologique, la conception intuitive et les connaissances des clients pour créer des produits de vapotage à extrait de plantes de pointe. En 2014, l'entreprise a créé la cartouche A3, la toute première au monde à adopter le verre dans la conception de ses réservoirs d'huile. En 2015, Transpring est entré sur le marché américain. Grâce à sa vaste expertise de l'industrie et à sa vision tournée vers l'avenir, Transpring se consacre à l'amélioration continue de l'expérience de vapotage pour les clients de ce créneau particulier.

