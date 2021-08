Des produits de CBD provenant du chanvre québécois à la SQDC

Les produits De la FermeTM sont fabriqués à partir de chanvre d'ici.

ST-CYRILLE DE WENDOVER, QC, le 14 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe La Feuille Verte, entreprise spécialisée dans le chanvre, annonce la mise en marché de ses premiers produits de chanvre CBD, sous la marque De la FermeTM, à la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Sous peu les consommateurs pourront se procurer les produits suivants, tous contenant du CBD :

CBD DECARB en format de 10 g. Un produit composé entièrement de fleurs de chanvres moulues et activées (décarboxylées), pouvant être incorporées à la nourriture et aux boissons.

en format de 10 g. Un produit composé entièrement de fleurs de chanvres moulues et activées (décarboxylées), pouvant être incorporées à la nourriture et aux boissons. CBD MOULU en format de 3,5 g. Un produit composé entièrement de fleurs de chanvre moulues

en format de 3,5 g. Un produit composé entièrement de fleurs de chanvre moulues Capsules de CBD CAP25. Des capsules contenant uniquement des fleurs de chanvre moulues et activées. Chaque capsule contient approximativement 25 mg de CBD.

D'autres produits de chanvre CBD De La FermeTM pourraient s'ajouter durant les prochains mois et selon la réponse du marché.

« C'est un jour important pour notre équipe », déclare Dany Lefebvre, PDG de La Feuille Verte, « Nous attendions ce moment-là depuis fort longtemps! La route a été ardue, mais satisfaisante. Les produits de chanvre CBD sont soumis à la même réglementation que le cannabis. Les exigences réglementaires et procédures de vérification et le contrôle de la qualité requièrent la mise en place de protocoles stricts et rigoureux, ainsi que des investissements considérables en temps et en argent. Nous avons réussi ce jalon important et nous en sommes très fiers ! » ajoute Dany Lefebvre.

Les consommateurs québécois auront donc accès au chanvre CBD De La FermeTM, en étant assurés de son origine, de sa très grande qualité et de son prix raisonnable.

« En raison de notre expertise agricole, de notre culture de frugalité et de l'exploitation de nos propres terres, nos coûts de production sont bas et très bien maîtrisés, ce qui nous permet de mettre en marché des produits qui peuvent rivaliser avec n'importe qui au Canada », de conclure Dany Lefebvre.

À propos du Groupe La Feuille Verte Fondée en 2004, La Feuille Verte de St-Cyrille-de-Wendover est la plus grande entreprise québécoise spécialisée dans la commercialisation de produits de consommation fabriqués à partir de chanvre cultivé au Québec. Elle commercialise plus de 150 produits de santé et bien-être de marques québécoises tels que Chanv, Chempion, Crocx, Kombuchanv, Maison d'Herbes, Bon Vivant et des produits de chanvre CBD De La FermeTM. Les produits sont offerts dans plusieurs points de vente au Québec et en ligne . Pour obtenir plus d'informations, visitez le www.lafeuilleverte.ca .

