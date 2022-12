SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2022 /CNW/ - À Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, les produits chinois font depuis longtemps partie de la vie des gens et du développement national.

Le globe Metasight (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Group Co., Ltd.) Le monde Metasight en Arabie saoudite (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Group Co., Ltd.)

Parmi ces produits, le projet Voyage culturel dans la zone Boulevard World, lancé à Riyad le 21 novembre, est devenu un nouveau lieu de divertissement emblématique en Arabie saoudite. Le projet réalisé par Unilumin, une entreprise chinoise spécialisée en DEL, a aménagé près de 15 000 mètres carrés d'affichages à DEL, dont un écran sphérique géant de 35 mètres de diamètre (nouveau record du monde Guinness), pour réussir à créer une ville Metasight dans le désert, et, une fois de plus, la haute technologie chinoise a impressionné le monde.

On sait que la construction du projet Voyage culturel de Boulevard World est extrêmement difficile, en particulier l'écran sphérique d'une hauteur de 30 mètres et d'un diamètre de 35 mètres. Sa structure en acier pèse à elle seule 400 tonnes. De plus, le processus est compliqué et exige des travaux à haute altitude. Afin d'assurer la bonne exécution du projet, Unilumin a recruté un grand nombre de professionnels du monde entier pour constituer une équipe comptant près de 200 personnes au moment le plus intense des travaux. Grâce au soutien de la société, il n'a fallu que cinq mois pour achever tout le processus, depuis le contact avec l'entreprise, la confirmation de la solution jusqu'à l'installation, la mise en service et l'éclairage de l'écran.

Le projet Boulevard World est maintenant officiellement lancé, et les visiteurs y affluent par milliers.

Fondée en 2004, Unilumin Group Co., Ltd a été inscrite à la Bourse de Shenzhen pour la première fois en 2011. La société est un chef de file mondial en matière de produits et de solutions d'affichage et d'éclairage à DEL. Elle a remporté le premier prix du State Scientific and Technological Progress Award et a été nommée lauréate du prix de la catégorie des produits uniques de l'industrie manufacturière par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. À l'échelle mondiale, elle s'est aussi classée au premier rang de l'industrie pour ce qui est de la valeur des ventes et du volume des ventes de produits d'affichage à DEL.

