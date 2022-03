Des porte-parole d'EY sont disponibles pour commenter le budget fédéral

Analyse des incidences du budget fédéral sur les entreprises et les contribuables canadiens

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW/ - Avec la levée des restrictions liées à pandémie, le gouvernement fédéral devrait pouvoir accorder une moins grande place aux mesures de soutien et de relance et établir, pour le nouvel exercice, un budget axé sur les initiatives qui stimulent la croissance économique. À quoi les entreprises et les contribuables canadiens peuvent-ils s'attendre? Selon les prévisions des professionnels d'EY, le budget abordera des questions nationales pressantes qui touchent les Canadiens, notamment la hausse de l'inflation, des taux d'intérêt et des prix du logement, en plus de prévoir des mesures pour calmer l'agitation sociale qui a donné lieu à un bref recours à la Loi sur les mesures d'urgence fédérale. Sur le plan international, des investissements stratégiques en matière de défense nationale et d'aide humanitaire internationale sont attendus. Comme à l'habitude, le budget devrait comporter de nouvelles mesures fiscales, et il pourrait permettre d'en savoir plus sur certaines mesures proposées durant la campagne électorale de l'an dernier ainsi que dans la mise à jour économique et budgétaire publiée par le gouvernement à l'automne.

Des professionnels de la fiscalité d'EY sont disponibles pour commenter le budget fédéral de 2022 et discuter de ses impacts sur les entreprises et les contribuables canadiens.

Voici certains éléments du budget fédéral qui pourraient être abordés :

Renseignements supplémentaires sur la réforme visant les stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées : Le 19 juillet 2021, le ministère de Finances a annoncé que le gouvernement avait l'intention de présenter des modifications législatives aux fins de consultation sur les transferts intergénérationnels de petites entreprises.

Changements à l'imposition des gains en capital : Le taux d'inclusion des gains en capital pourrait être augmenté.

Taxe sur les services numériques : Un avis de motion de voies et moyens visant à mettre en œuvre la taxe a été déposé le 14 décembre 2021, et les intervenants avaient jusqu'au 22 février 2022 pour transmettre leurs commentaires.

les intervenants avaient jusqu'au 22 février 2022 pour transmettre leurs commentaires. Taxe sur les logements sous-utilisés appartenant à des non-résidents : Des propositions législatives ont été déposées le 15 décembre 2021.

Nouvelles taxes sur les produits de vapotage : Une période de consultation officielle a pris fin le 30 juin 2021, et d'autres annonces pourraient être faites dans le budget.

d'autres annonces pourraient être faites dans le budget. Mise à jour concernant la taxe sur certains biens de luxe : Le 11 mars 2022, des propositions législatives ont été publiées aux fins de consultation.

Modifications à la règle générale anti-évitement et aux règles sur les prix de transfert : Dans le budget de 2021, le gouvernement s'était engagé à publier un document de consultation dans les mois à venir.

Mise à jour concernant les mesures visant les planifications fiscales agressives internationales proposées par l'Organisation de coopération et de développement économiques dans le cadre du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

Investissements dans l'innovation

Mesures pour éliminer les obstacles au commerce interprovincial

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les budget fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ou consulter les bulletins FiscAlerte d'EY.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

Le présent communiqué a été publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY Canada

Renseignements: Pour discuter avec un porte-parole ou obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Camille Larivière, [email protected], 514 879 8021