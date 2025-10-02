Des pommes pour la Journée québécoise des centres communautaires de loisir

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) et ses 89 centres fédérés soulignent aujourd'hui la 14e édition de la Journée québécoise des centres communautaires de loisir sous la thématique Les centres communautaires de loisir au cœur de nos quartiers. Pour l'occasion, des centres à travers la province ouvriront leurs portes pour faire découvrir leurs activités sous le symbole de la pomme.

« Les pommes sont un fruit local, abordable, disponible à l'année et délicieux : elles illustrent bien la vitalité, l'accessibilité et le côté rassembleur des centres communautaires de loisir du Québec! » indique Ginette Faucher, présidente de la FQCCL. Les Québécois•es sont invité•es à croquer dans le loisir ce jeudi 2 octobre pour découvrir l'offre de leur centre communautaire de loisir local . La plupart organiseront des activités sous la thématique des pommes pour faire goûter l'accueil chaleureux de leur centre qui vibre au cœur de leur collectivité.

« Les centres communautaires de loisir sont avant tout des milieux de vie, explique madame Faucher. Ils rassemblent des personnes provenant de tous les milieux et proposent des activités et des services pour tous les âges. C'est à travers le loisir - que ce soit le sport, la lecture ou autre activité - que nous souhaitons favoriser l'épanouissement des personnes, le bien-être des familles et le développement des collectivités, tant au plan social, qu'au plan économique ou culturel ».

Pour célébrer cette Journée, la FQCCL a revampé son identité visuelle avec le soutien de l'agence Corsaire. « L'identité visuelle rassemble une diversité de personnes et illustre bien le sentiment d'appartenance et l'ancrage dans la communauté que permettent les centres communautaires de loisir. L'identité visuelle illustre pleinement la vitalité et l'accueil qui animent nos 89 centres sur le territoire! », conclut la présidente.

SOURCE Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Renseignements et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, [email protected], 514-805-3715