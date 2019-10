Des points extras pour faire le plein de voyage : La promotion «Plus Your Points» d'Enterprise offre aux membres de nouvelles façons d'en gagner plus

En plus de recevoir le double des points sur les locations admissibles, la promotion Plus Your Points offre aux membres la chance de gagner des points grâce à des possibilités de prime appelées « badges » pour une gamme d'articles liés à la location. Parmi les nouveaux ajouts au programme Plus Your Points cette année, mentionnons le badge Exotics, qui accorde 150 points en prime aux membres qui louent un véhicule de la collection Exotic Car Collection par Enterprise au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que le badge VUS/Minivan, qui offre 100 points en prime quand un membre complète une location admissible de VUS ou de fourgonnettes.

Autre nouveauté cette année, les membres gagnent 75 points en prime lorsqu'ils louent à l'extérieur de leur pays de résidence, et les badges Location hebdomadaire, Location de fin de semaine à l'aéroport et Échange - auparavant disponibles uniquement au Canada et aux États-Unis - sont maintenant aussi disponibles au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Espagne et en Allemagne.

Les points accumulés dans le cadre de la promotion Plus Your Points peuvent être échangés en tout temps contre des jours de location gratuits*, pour n'importe quel véhicule disponible dans des milliers d'établissements Enterprise participants dans le monde entier. La journée gratuite couvre le tarif de base (temps et kilométrage) seulement. Les points n'expirent pas tant que le membre complète une location Enterprise admissible au cours de chaque période de trois ans.

« Chez Enterprise, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'offrir à nos clients des expériences de voyage exceptionnelles », a déclaré Frank Thurman, vice-président du marketing pour Enterprise. « La promotion Plus Your Points est l'une de nos façons préférées de récompenser nos loyaux clients et, d'une année à l'autre, nous attendons avec impatience d'entendre parler des voyages qu'ils font avec les jours gratuits gagnés grâce à ce programme ».

Les clients peuvent s'inscrire à la promotion Plus Your Points, apprendre comment gagner des points en prime et en savoir plus sur les conditions générales d'utilisation d'Entreprise Plus à plusyourpoints.enterprise.com. Une fois inscrits, les membres Enterprise Plus n'ont qu'à utiliser leur numéro de membre au moment de la réservation pour bénéficier de tous les avantages offerts aux membres.

L'adhésion à Enterprise Plus est gratuite et le programme est ouvert à toute personne de 21 ans et plus.

*Les jours gratuits couvrent le tarif de base (temps et kilométrage) seulement et ne s'appliquent pas aux taxes, frais ou surcharges imputables, frais de ravitaillement d'essence, débarquement, livraison, jeune conducteur, conducteur additionnel, cueillette, ou frais aller simple, frais de recouvrement de licence, frais d'aéroport et frais de recouvrement de concession, frais sur les installations aéroportuaires, ou tout produit et service facultatif qui est la responsabilité du membre.

À propos de Enterprise

La marque Enterprise - qui comprend Enterprise Rent-A-Car, Enterprise CarShare, Enterprise Truck Rental, Enterprise Car Sales, the Exotic Car Collection by Enterprise, Zimride by Enterprise et Commute with Enterprise - offre aux clients une solution de transport complète. Sa marque phare, Enterprise Rent-A-Car, a été fondée en 1957 et a ouvert son premier bureau international à Windsor, au Canada, le 3 février 1993. Au Canada, Enterprise exploite ses marques Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car grâce à un réseau de huit filiales régionales indépendantes. Enterprise n'est pas seulement un fournisseur clé de remplacement d'assurance, d'escapades de fin de semaine et d'occasions spéciales, mais aussi une autre option pour les déplacements locaux. Avec plus de 760 bureaux dotés d'un personnel complet dans les aéroports et les localités avoisinantes et employant plus de 5 800 personnes, Enterprise peut répondre à tous les besoins de transport des clients - location, achat ou partage.

