Des personnes de partout au Québec honorées pour la réalisation de projets valorisant la lecture

QUÉBEC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de souligner les efforts déployés au Québec pour mettre en valeur la langue française et transmettre la passion de la lecture, 22 personnes ont été honorées pour des projets impliquant plusieurs acteurs, aujourd'hui à l'occasion de la remise des Prix de reconnaissance en lecture, des prix Étincelle et du prix Robert-Bourassa.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, tiennent à féliciter tous les lauréats et lauréates.

Les Prix de reconnaissance en lecture rendent hommage à celles et à ceux qui mettent en œuvre des projets stimulants en matière d'enseignement de la lecture. Les prix Étincelle visent, quant à eux, à valoriser le travail des membres du réseau scolaire qui ont à cœur l'amélioration de l'enseignement de la lecture et qui alimentent la passion de lire dans leur entourage. Finalement, le prix Robert-Bourassa récompense un projet original, novateur et rassembleur qui fait la promotion de la langue française.

Citations :

« C'est un plaisir de souligner l'engagement de toutes ces personnes qui ont à cœur la lecture et la langue française ainsi que la réussite des jeunes du Québec. Je félicite tous les lauréats et lauréates qui se sont démarqués par leur audace, leur créativité et leur passion. Les distinctions attribuées aujourd'hui sont une belle preuve de l'importance que nous accordons, en tant que collectivité, au développement des compétences en lecture dès le plus jeune âge pour permettre à chaque enfant d'aller au bout de son plein potentiel. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Le prix Robert-Bourassa célèbre un grand moment de notre histoire : en 1974, le français a été proclamé langue officielle de tous les Québécois. Cette langue est aujourd'hui au cœur de notre vie collective et le socle identitaire du Québec. Cet hommage est l'occasion d'affirmer notre fierté pour notre belle langue commune riche de nuances et d'originalité. Je remercie les enseignants qui la transmettent à nos jeunes avec passion. Par la même occasion, je félicite les lauréates et lauréats du prix Robert-Bourassa ainsi que celles et ceux des Prix de reconnaissance en lecture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

