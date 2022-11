Des organismes philanthropiques de premier plan investissent un demi-milliard de dollars dans la transition énergétique équitable

L'engagement philanthropique vise à soutenir un avenir énergétique propre pour les populations et les pays les plus touchés par les changements climatiques

SHARM EL-SHEIKH, Égypte, 12 novembre 2022 /CNW/ - Une coalition d'organismes philanthropiques de premier plan axés sur le climat a annoncé aujourd'hui un investissement de 500 millions de dollars sur les trois prochaines années pour accélérer une transition énergétique juste et équitable dans les pays à revenu faible et intermédiaire, tout en stimulant le développement durable et en créant de nouvelles possibilités économiques.

Ce soutien philanthropique à effet catalyseur aidera les gouvernements, de même que les organisations de la société civile et d'autres acteurs qui accélèrent l'adoption de plans pour effectuer une transition vers des énergies nouvelles et émergentes dans les pays du Sud à travers le monde. Le partenariat s'appuiera sur les efforts actuels et futurs de plusieurs donateurs afin d'atteindre des objectifs ambitieux et d'appuyer les mesures gouvernementales, communautaires et organisationnelles visant à atténuer les changements climatiques.

« Il s'agit d'un moment crucial où les organismes philanthropiques doivent étendre leur soutien à leurs partenaires du Sud qui s'efforcent de mener le dossier de front en cette période extrêmement difficile, a déclaré Izabella Teixeira, ancienne ministre de l'Environnement du Brésil, coprésidente du Groupe international d'experts sur les ressources et membre des conseils d'administration de l'UNEP et du DAES. Le monde a besoin du leadership des pays du Sud pour prouver que les priorités en matière de développement et de climat vont de pair et établir des précédents pour une transition vers une énergie propre véritablement juste et équitable. »

« Cette mobilisation de fonds communs à l'appui de la lutte contre les changements climatiques contribue grandement à combler le manque de financement de la part d'organismes philanthropiques pour l'action climatique dans le Sud, a déclaré Saliem Fakir, chef de la direction de l'African Climate Foundation, un organisme d'octroi de subventions stratégique dirigé par des Africains et un groupe de réflexion travaillant à la jonction du changement climatique et du développement. Ces fonds renforceront le leadership et la localisation des solutions dans le Sud, en particulier en Afrique où le manque de financement est le plus important. »

Le partenariat appuiera des travaux qui comprennent l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires pour accroître la production d'énergie renouvelable tout en délaissant les combustibles fossiles, notamment grâce à des initiatives regroupant plusieurs donateurs. L'objectif de ces investissements est d'appuyer la mise en œuvre dans les pays qui ont déjà établi des plans ambitieux et d'encourager un plus grand nombre de pays à en faire autant et ainsi à se doter de plans directeurs pour la prochaine décennie.

« Ce financement vise à aider les pays à mettre en œuvre leurs programmes ambitieux d'énergie propre, juste et équitable, a déclaré Christie Ulman, présidente de la Sequoia Climate Foundation. Les organismes philanthropiques peuvent jouer et joueront un rôle clé pour effectuer un changement graduel dans le soutien accordé aux transitions énergétiques et économiques. Nous reconnaissons que la communauté internationale continue de manquer de façon inacceptable à ses promesses d'aide financière pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Bien que cet investissement ne puisse pas corriger les manquements et n'ait pas pour but de le faire, nous nous efforçons d'aider les pays à relever leurs défis et à respecter leur engagement à l'égard d'une transition vers l'énergie propre. Cet engagement devrait être perçu comme un seuil, et non comme un plafond, par rapport à ce que les organismes philanthropiques peuvent faire pour appuyer un avenir juste et équitable. »

Les organismes philanthropiques impliqués reconnaissent le leadership remarquable de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire dans l'établissement d'objectifs ambitieux, et ce, malgré les répercussions profondes des changements climatiques. Fait important, cet engagement ne remplace pas les milliards de dollars déjà destinés aux pays en développement, mais qui n'ont pas encore été versés par les pays développés qui ont la responsabilité, la capacité et les fonds nécessaires pour agir beaucoup plus rapidement et à grande échelle dans le monde. Une autre priorité clé pour les organismes philanthropiques est d'intensifier les efforts de la société civile, car elle continue d'être le moteur d'une transition juste.

« Pour que l'effort de transition énergétique d'un pays soit juste, légitime et en fin de compte efficace, il faudra un engagement et une participation soutenus des communautés touchées et des acteurs de la société civile sur le terrain, a déclaré Jamie Choi, directrice générale de la Tara Climate Foundation, une fondation philanthropique régionale visant à accélérer la transformation énergétique de l'Asie. L'affectation de ressources à des partenaires nationaux et infranationaux de la société civile pour qu'ils assument leur rôle proactif dans la stimulation de la transition de leur pays vers l'énergie propre permettra de garantir que les solutions sont menées à bien. »

L'annonce contribue à accélérer la mise en œuvre d'autres efforts philanthropiques visant à soutenir le Sud à un moment critique, alors que les pays font face à des crises alimentaires, énergétiques et du coût de la vie qui s'ajoutent aux répercussions continues de la crise climatique.

Les organismes philanthropiques suivants sont impliqués dans l'annonce d'aujourd'hui :

Ballmer Group

Bloomberg Philanthropies

Children's Investment Fund Foundation

Good Energies par Porticus

Growald Climate Fund

High Tide Foundation

Oak Foundation

Sequoia Climate Foundation

Three Cairns Group

À propos de la Sequoia Climate Foundation

La Sequoia Climate Foundation est une organisation philanthropique dont la mission est d'éviter les pires effets des changements climatiques. Basée en Californie et régie par le sous-alinéa 501(c)(3), l'organisation appuie les stratégies ambitieuses fondées sur des données probantes visant à accélérer la transition vers l'énergie propre.

À propos de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investit dans 941 villes et 173 pays du monde entier pour assurer une vie meilleure et plus longue au plus grand nombre de personnes possible. L'organisation se concentre sur cinq domaines clés pour créer un changement durable : les arts, l'éducation, l'environnement, l'innovation gouvernementale et la santé publique. Bloomberg Philanthropies englobe tous les dons de Michael R. Bloomberg, y compris ceux de sa fondation, de son entreprise et de sa philanthropie personnelle ainsi que ceux de Bloomberg Associates, un cabinet de conseil bénévole qui travaille dans des villes du monde entier. En 2021, Bloomberg Philanthropies a distribué 1,66 milliard de dollars. Pour en savoir plus, visitez bloomberg.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, et LinkedIn.

