OTTAWA, ON, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Devant un navrant manque d'empressement du gouvernement du Canada à éliminer les obstacles bloquant la prestation d'une aide humanitaire essentielle à la population de l'Afghanistan, une coalition regroupant de grands organismes d'aide humanitaire canadiens prolongera la campagne Aide à l'Afghanistan.

En Afghanistan, près de 23 millions de personnes doivent composer avec la sécheresse, de graves pénuries alimentaires et la faim, en plus de subir les effets de la pandémie, de l'effondrement du système de santé, d'un accès difficile à l'argent comptant et des déplacements internes. L'interprétation restrictive du Code criminel qu'adopte le gouvernement du Canada fait peser la menace de poursuites criminelles sur les organismes humanitaires. Dans ce contexte, des ressources et des articles essentiels sont bloqués dans des entrepôts, privant d'une aide vitale des personnes en situation de grande vulnérabilité, en majorité des filles et des femmes.

La coalition comprend les difficultés et les défis inhérents à la situation qui prévaut en Afghanistan et poursuit ses discussions avec le gouvernement du Canada. Néanmoins, le Canada maintient sa position à contre-courant d'autres pays du G7 et de ses partenaires mondiaux, qui ont trouvé des solutions pour surmonter les obstacles imposés aux organismes d'aide humanitaire il y a déjà plusieurs mois.

Afin de rétablir l'envoi d'une aide humanitaire vitale en Afghanistan et de sauver d'innombrables vies, les organismes humanitaires canadiens membres de la coalition exhortent les ministres de la Justice, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères et du Développement international à mettre en œuvre les conclusions du Comité spécial de la Chambre des communes sur l'Afghanistan afin de réaliser les objectifs suivants :

Réviser les dispositions réglementaires relatives aux sanctions afin de préciser leur inapplicabilité dans le contexte de l'aide humanitaire essentielle, en conformité avec les mesures adoptées par d'autres pays du G7, notamment l'Australie;

Apporter des éclaircissements nécessaires pour le secteur humanitaire au sujet des actions autorisées dans les limites du cadre législatif antiterrorisme en vigueur afin de combattre les effets paralysants qu'ont les mesures de lutte contre le terrorisme sur les organismes non gouvernementaux;

À plus long terme, modifier le Code criminel afin d'invoquer une exemption expresse pour l'aide humanitaire, en vue de garantir des solutions qui demeureront viables au-delà de la crise en Afghanistan .

La communauté afghane, la coalition des organismes d'aide humanitaire et plus de 8 000 Canadiennes et Canadiens ayant appuyé la campagne espèrent que le gouvernement abordera cette question d'importance en toute priorité en cette première semaine de reprise des travaux parlementaires et qu'il prendra des mesures immédiates pour venir en aide à la population de l'Afghanistan.

CITATIONS

Reyhana Patel, directrice des communications et des relations gouvernementales de l'organisation Islamic Relief Canada :

« Les récits qui nous parviennent de nos équipes sur le terrain sont terribles. Des mères sont placées devant des choix déchirants, par exemple, donner leurs jeunes filles en mariage ou laisser mourir de faim le reste de leur famille. Même si plus de 8 000 Canadiennes et Canadiens ont écrit à leurs députées et députés pour manifester leur soutien à l'égard du peuple afghan, le gouvernement canadien continue de bloquer la prestation d'aide humanitaire en Afghanistan. C'est inacceptable, et le gouvernement doit agir dès maintenant. »

Amy Avis, avocate générale, Croix-Rouge canadienne :

« Nous comprenons bien la complexité de ces enjeux. Nous savons aussi qu'en travaillant ensemble, nous pourrons trouver des solutions qui permettront aux organismes d'aide humanitaire canadiens de reprendre leur travail essentiel. Au moment où la situation humanitaire en Afghanistan se dégrade un peu plus chaque jour, il est inadmissible que nous attendions une année de plus avant de recommencer à offrir collectivement une aide humanitaire neutre, impartiale et indépendante. »

Martin Fischer, responsable des politiques, Vision Mondiale Canada :

« Le Canada doit éliminer tous les obstacles empêchant les organisations canadiennes de sauver des vies en Afghanistan. Nos équipes tentent activement de combattre l'insécurité alimentaire, un problème majeur au pays. À cette fin, elles appuient notamment des cliniques de santé mobiles où sont traités des enfants souffrant de malnutrition. Aujourd'hui, 95 % de la population de l'Afghanistan ne mange pas à sa faim, une situation qui risque de s'aggraver avec l'arrivée de l'hiver. C'est pourquoi nous espérons de tout cœur que le gouvernement canadien arrive rapidement à une solution qui nous permettra de reprendre notre travail essentiel. »

En bref

Les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent participer aux efforts pour trouver une solution et venir en aide au peuple afghan peuvent consulter le site www.aideenafghanistan.ca pour écrire à leur députée ou député et inviter leurs proches à joindre le mouvement #AideAfghanistan;

La coalition des organismes ayant mis en œuvre la campagne Aide à l' Afghanistan regroupe les organisations suivantes : la Croix-Rouge canadienne, CARE Canada, Save the Children, la Canadian Foodgrains Bank, Vision Mondiale, Islamic Relief Canada, Action contre la faim, Fonds Égalité, Presbyterian World Service and Development, la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, Primate's World Relief and Development Fund, le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE), Canadian Women for Women in Afghanistan , le Mennonite Central Committee, Coopération Canada , Human Concern International, Oxfam Canada et Amnistie internationale Canada .

SOURCE Islamic Relief Canada

