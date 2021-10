Des organismes de santé de premier plan exhortent les canadiens à se mobiliser pour freiner la propagation du VPH : semaine de prévention du VPH (du 3 au 8 octobre)

La réduction des visites médicales en personne, qui a débuté lors de la première vague de la pandémie, a fait en sorte que de nombreuses personnes ont manqué des examens périodiques et des dépistages du cancer du col de l'utérus. Ces services vitaux peuvent contribuer à réduire l'impact du virus. L'annulation des programmes de vaccination en milieu scolaire dans la plupart des établissements a également entraîné une diminution de la vaccination contre le VPH. Bien que plusieurs régions proposent des cliniques de rattrapage locales, elles se tiennent dans des lieux communautaires et non dans les écoles, ce qui rend plus difficile le suivi de la vaccination et fait en sorte que ce sont les parents qui doivent s'assurer que leur enfant est à jour dans ses vaccins. Les gouvernements doivent en faire davantage pour que les services de prévention du VPH soient accessibles, pratiques et bien communiqués.

L'infection par le VPH est une infection transmissible sexuellement (ITS) courante1. Ce virus est la cause de la plupart des verrues génitales et de la majorité des cas de cancer du col de l'utérus, mais il peut aussi mener au cancer de l'anus, aux cancers de la vulve et du vagin, au cancer du pénis ainsi qu'aux cancers de la bouche et de la gorge2. On estime que trois Canadiens sexuellement actifs sur quatre contracteront une infection par le VPH au cours de leur vie3.

« Les examens périodiques, le dépistage du cancer du col de l'utérus et la vaccination en milieu scolaire contribuent tous à vous protéger, et à protéger votre famille et votre communauté, contre les impacts potentiels du VPH », a déclaré la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC. « Il est crucial que nous nous mobilisions et que nous fassions de la prévention du VPH une priorité. »

La semaine du 3 au 8 octobre marque la cinquième édition annuelle de la Semaine de la prévention du VPH au Canada, initiative de sensibilisation et d'éducation qui encourage tout le monde à prendre des mesures afin de contribuer à freiner la propagation du virus du papillome humain (VPH) et des nombreux cancers qu'il peut causer. Le Canada a la possibilité d'éliminer certains cancers du col de l'utérus liés au VPH, mais les lacunes dans les efforts de prévention du VPH mettent cet objectif en péril.

« L'année dernière, les familles canadiennes ont dû relever des défis particuliers pour accéder aux soins préventifs, mais le VPH ne prend pas de pause », a déclaré la Dre Vivien Brown, ancienne présidente de la FFMC, qui est la présidente et cofondatrice de la Semaine de prévention du VPH au Canada. « Nous espérons que les événements et les activités organisés pendant la Semaine de prévention du VPH aideront les Canadiens à s'informer sur la prévention du VPH et à prendre des décisions éclairées concernant leur santé. »

On encourage les Canadiens à adopter les comportements suivants pour se protéger et protéger leurs proches contre le VPH et certains cancers liés au VPH :

Renseignez-vous sur les infections transmissibles sexuellement (ITS), y compris leurs signes, leurs symptômes, leurs conséquences et leurs modes de transmission 4 .

. Renseignez-vous sur les comportements sexuels plus sécuritaires et adoptez-les systématiquement. Le fait d'utiliser correctement et régulièrement un condom lors des relations sexuelles peut réduire le risque de contracter le VPH et d'autres ITS. Toutefois, n'oubliez pas que les régions non couvertes par le condom ne sont pas protégées 5 .

. Prenez des décisions éclairées au sujet de votre santé sexuelle. Parlez à votre ou à vos partenaires de leurs antécédents d'ITS et de l'utilisation d'une méthode de protection. N'oubliez pas que les comportements sexuels antérieurs de votre ou de vos partenaires posent également un risque pour vous, surtout s'ils ont eu plusieurs partenaires 6 .

. Renseignez-vous auprès de votre médecin, de votre infirmière ou de votre pharmacien au sujet de la vaccination contre le VPH pour vous et les membres de votre famille. Des vaccins sont offerts au Canada pour aider à prévenir les infections causées par divers types de VPH. Si vous n'avez pas reçu de vaccin contre le VPH alors que vous fréquentiez l'école, il n'est peut-être pas trop tard.

Si vous êtes une femme, consultez régulièrement votre médecin pour un test de Papanicolaou et/ou un test ADN-VPH, lorsque cela est recommandé et disponible, même si vous avez été vaccinée contre le VPH 7 .

. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes présentent un risque accru d'infection par le VPH et devraient discuter avec leur médecin à propos de la vaccination contre le VPH. 8

Si vous êtes actif sexuellement, parlez avec votre médecin de la prévention du VPH. Rappelez-vous qu'environ, 75 % des femmes et des hommes sexuellement actifs contracteront au moins une infection par le VPH au cours de leur vie[9]. La plupart des personnes ayant un système immunitaire sain finiront par éliminer l'infection de leur organisme, mais d'autres personnes seront atteintes de verrues génitales ou d'un cancer10. La meilleure stratégie est la prévention.

La FFMC, la SOGC et Merck Canada Inc. sont les partenaires fondateurs et les commanditaires de la Semaine de la prévention du VPH. Voici les initiatives qui auront lieu dans l'ensemble du Canada au cours de la Semaine de la prévention du VPH :

Le lundi 4 octobre, la SOGC tiendra un événement Facebook Live destiné aux familles qui cherchent des renseignements sur les programmes de vaccination en milieu scolaire et les initiatives de rattrapage. La discussion en direct sera animée par la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC, et la Dre Kim Alexander, gynécologue à Toronto. La Dre Nancy Durand, gynécologue au Sunnybrook Health Science Centre de Toronto, se joindra à elles. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Facebook de la SOGC à l'adresse https://www.facebook.com/sogc.org/.

Le jeudi 7 octobre, la FFMC tiendra une discussion en direct sur Facebook, y compris une séance de questions en direct, sur l'importance de la prévention du VPH. La discussion réunira les expertes, patientes et représentantes des patients suivantes :

D re Vivien Brown , présidente de la Semaine de prévention du VPH

, présidente de la Semaine de prévention du VPH M me Liz Ellwood , survivante du cancer du col de l'utérus

, survivante du cancer du col de l'utérus D re Sari Kives, cheffe adjointe du service de gynécologie du St. Michael's Hospital

Sari Kives, cheffe adjointe du service de gynécologie du Hospital Dre Chloé Rozon, résidente en obstétrique-gynécologie à l'Hôpital d' Ottawa .

Pour plus de détails ou pour vous inscrire, visitez le https://fmwc.ca/hpv-prevention-week.

Pour en savoir plus sur le VPH, visitez le www.canadavsHPV.ca

Au sujet de la FFMC

La Fédération des femmes médecins du Canada (FFMC) est une organisation nationale vouée à l'avancement professionnel, social et personnel des femmes médecins et à la promotion du bien-être des femmes, tant dans la profession médicale que dans la société en général. Fondée en 1924, la FFMC est également membre indépendant de l'Association internationale des femmes médecins. Pour en savoir plus, visitez le www.fmwc.ca.

Au sujet de la SOGC

La SOGC est l'une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada. Fondée en 1944, la Société a pour mandat de promouvoir l'excellence dans la pratique de l'obstétrique-gynécologie et la santé des femmes par le leadership, le plaidoyer, la collaboration et l'éducation. La SOGC représente plus de 4 000 obstétriciens-gynécologues, omnipraticiens, infirmières, sages-femmes et professionnels paramédicaux œuvrant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Pour en savoir plus, visitez le https://www.sogc.org/fr.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue avec la Dre Brown ou la Dre Blake, veuillez communiquer avec : Lauren Douglas, Veritas Communications, [email protected]

SOURCE Fédération des femmes médecins du Canada