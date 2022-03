NEW YORK et TORONTO, le 3 mars 2022 /CNW/ - À quelques semaines de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15), les dirigeants de dix des plus importants regroupements de comptables professionnels du monde ont uni leur voix pour soutenir un nouvel appel à l'action au nom de la planète.

Unis dans le cadre de la Global Accounting Alliance (GAA), les signataires de l'appel à l'action « Nature is Everyone's Business » veulent signaler le rôle important que la profession comptable peut jouer face à la crise environnementale.

Les organisations membres de la GAA représentent collectivement 1,4 million de comptables et autres professionnels de la finance de plus de 180 pays. Par cet appel à l'action, elles préconisent et appuient la protection et la restauration de la nature au moyen des activités de financement et des décisions d'investissement du milieu des affaires. Cette prise de parole est étroitement liée aux attentes des investisseurs et autres parties prenantes qui souhaitent que les entreprises se concentrent sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance - des attentes qui sont appelées à se renforcer à long terme.

La déclaration commune appelle les comptables professionnels à agir dès maintenant pour inverser le processus de déclin de la nature en aidant les organisations pour lesquelles ou avec lesquelles ils travaillent à protéger et à restaurer les ressources naturelles, et à en promouvoir la durabilité. Le document résume six actions clés à l'intention des comptables, notamment l'effort de comprendre l'incidence qu'ont leurs organisations et leurs clients sur la nature, et l'utilisation qu'ils font des ressources naturelles. Les comptables professionnels peuvent aussi fournir des conseils avisés et des services qui contribuent aux effets positifs qu'exerce une organisation sur l'environnement.

Voici un extrait de la déclaration commune des dirigeants des organisations membres de la GAA : « Nous en sommes conscients : la planète est en crise. Une crise marquée par l'urgence climatique, le net déclin de la nature et l'accroissement des inégalités sociales. Pour relever ces défis, la solution passe par une réflexion intégrée au sein des entreprises, donnant lieu à une réallocation des ressources, à une réorientation de la production et au réexamen des modèles d'affaires. Nous sommes tous tributaires de la nature, mais un constat s'impose : le déclin de celle-ci et les changements climatiques affectent les populations les plus pauvres de façon disproportionnée. La protection de la nature doit désormais être une considération essentielle et collective. »

La COP 15, qui se tiendra du 25 avril au 8 mai 2022, sera l'occasion pour les gouvernements du monde entier d'adopter un cadre transformatif international pour la nature, auquel les entreprises et les gouvernements doivent être des parties prenantes.

« Le souci du développement durable et de la conservation de la nature est de plus en plus marqué », rappelle Jim Knafo, directeur général de la Global Accounting Alliance. « Nous sommes à un moment charnière, et la profession comptable, partout dans le monde, doit faire partie de la solution pour l'avenir. La nature, c'est l'affaire de tous. »

Les signataires s'engagent à travailler avec les gouvernements à établir et à arrimer des cadres stratégiques cohérents qui accélèrent, chez les entreprises, la prise de mesures visant à inverser le déclin de la nature; à renforcer les connaissances et la compréhension de leurs membres en ce qui concerne le déclin de la nature et à les sensibiliser à la question; et, enfin, à offrir à leurs membres la formation, le soutien et l'infrastructure pour valoriser et intégrer la nature dans le processus décisionnel et la communication d'informations.

Les dirigeants soutiennent aussi l'harmonisation des règlements internationaux et des cadres de communication reconnus à l'échelle mondiale qui intègrent des considérations sur la nature, les personnes et le climat dans l'information d'entreprise.

« Voilà une occasion pour les comptables professionnels, les gouvernements et autres entités de faire équipe et de trouver des moyens de devenir de meilleurs gardiens de la protection de l'environnement », a déclaré Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. « Nous avons tous à gagner d'une mobilisation accrue en faveur de la conservation et de la restauration de la nature. »

Les dix organisations comptables qui ont signé l'appel à l'action sont les suivantes : Association of International Certified Professional Accountants (qui représente l'AICPA et le CIMA), Chartered Accountants Ireland (CAI), Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA), Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) et South African Institute of Chartered Accountants (SAICA).

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

À propos de l'Association of International Certified Professional Accountants, représentant l'AICPA et le CIMA

L'Association of International Certified Professional Accountants (l'Association), qui représente l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) et le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), est vouée à l'avancement de la profession comptable et financière à l'échelle mondiale par son travail au nom des 696 000 membres, étudiants et professionnels actifs au sein de l'AICPA et du CIMA, dans 192 pays et territoires. L'Association est un leader mondial sur les questions de comptabilité publique et de comptabilité de gestion, notamment par ses activités de défense des intérêts. Elle veille aussi sur la délivrance des permis d'exercice CPA [États-Unis], sur les modalités menant à l'obtention du titre de Chartered Global Management Accountant (CGMA) ou autres certifications spécialisées, facilite le perfectionnement professionnel et publie des documents de réflexion. L'Association bâtit la confiance en procurant à ses membres et aux professionnels engagés les connaissances et les occasions nécessaires pour être des leaders axés sur une plus grande prospérité, pour un avenir plus inclusif, durable et résilient.

L'AICPA, qui est la plus grande organisation professionnelle de CPA du monde, établit les normes de déontologie pour ses membres ainsi que les normes américaines qui régissent l'audit des entreprises à capital fermé, des organismes sans but lucratif, du gouvernement fédéral, des gouvernements des États et des administrations locales. De plus, elle élabore et corrige le Uniform CPA Examination et veille à assurer la relève du côté des professionnels de l'expertise comptable.

Le CIMA, de son côté, est la plus grande organisation professionnelle de comptables en management à l'échelle mondiale. Le CIMA travaille en étroite collaboration avec les employeurs et parraine des recherches de pointe. Il met constamment à jour ses exigences en matière de qualification et d'expérience professionnelles pour s'assurer que ses membres soient des candidats de choix pour les employeurs lorsqu'il s'agit de recruter des cadres d'entreprise ayant reçu une formation en finance.

À propos de CAI

Créé par charte royale en 1888, Chartered Accountants Ireland (CAI), principal organisme comptable professionnel de l'île d'Irlande, représente plus de 30 000 membres influents dans plus de 90 pays, ainsi que 7 000 étudiants. L'organisme est soucieux de créer des occasions pour ses membres et les étudiants, mais aussi de favoriser une prospérité éthique et durable pour l'ensemble de la société. CAI est l'un des organismes fondateurs du Chartered Accountants Worldwide, un réseau international de plus d'un million de comptables professionnels. Il joue également un rôle clé au sein de la Global Accounting Alliance, d'Accountancy Europe et de l'International Federation of Accountants.

Les membres de Chartered Accountants Ireland jouent un rôle de premier plan dans les entreprises, dans la fonction publique et dans la pratique professionnelle. Dans les entreprises où ils travaillent ou pour lesquelles ils travaillent, dans tous les secteurs, ils mettent à contribution leur expérience, leur savoir-faire et des normes strictes. CAI mobilise les gouvernements, les décideurs et les autorités de réglementation sur des questions clés qui touchent la profession et l'économie en général.

À propos de CA ANZ

Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) représente plus de 131 000 professionnels de la finance. L'organisation les aide à changer les choses pour les entreprises, les organisations et les communautés dans lesquelles ils travaillent et vivent. De ce fait, les « Chartered Accountants » de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont eux aussi des acteurs influents dans le monde des affaires. La profondeur et l'étendue de leur expertise leur permettent d'avoir une vue d'ensemble et de bien définir la voie à suivre. charteredaccountantsanz.com

À propos du HKICPA

Le Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) est l'instance officielle établie par la Professional Accountants Ordinance, responsable de la formation professionnelle, du perfectionnement et de l'encadrement des comptables agréés à Hong Kong. Le HKICPA compte plus de 47 000 membres et 17 000 étudiants inscrits.

Son programme d'agrément garantit la qualité des nouveaux venus dans la profession. L'organisme établit les normes d'information financière, d'audit et d'éthique qui préservent la position de leader de Hong Kong en tant que centre financier international.

Le titre de CPA de Hong Kong est une qualification de haut niveau reconnue dans le monde entier. L'institut est membre de la Global Accounting Alliance et de l'International Federation of Accountants, et contribue activement à leurs travaux.

À propos de l'ICAEW

On dénombre plus de 1,8 million de comptables agréés et d'étudiants comptables dans le monde. De ce nombre, 189,500 sont membres (ou membres étudiants) de l'Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Ce sont des professionnels talentueux, motivés et soucieux de l'éthique, ce qui explique que les sociétés propriétaires des 100 premières marques mondiales emploient des comptables agréés*. L'ICAEW encourage l'inclusion, la diversité et l'équité. Elle attire des personnes talentueuses à la profession et leur procure l'occasion d'acquérir les compétences et les valeurs dont elles ont besoin pour faire s'épanouir des entreprises, des économies et des sociétés résilientes, tout en veillant à ce que les ressources de notre planète soient gérées de manière durable.

Fondé en 1880, l'institut agit depuis longtemps dans l'intérêt public et continue de travailler avec les gouvernements, les autorités de réglementation et les chefs d'entreprise d'un peu partout dans le monde. En tant qu'« encadreur de l'amélioration », l'ICAEW surveille 12 000 cabinets : ceux-ci, et bien sûr tous les membres et membres étudiants, doivent respecter les normes les plus élevées de compétence et de conduite professionnelle.

L'ICAEW est fier de faire partie de Chartered Accountants Worldwide, un réseau mondial de 750 000 membres répartis dans 190 pays, qui fait la promotion de l'expertise et des compétences des comptables agréés à l'échelle mondiale.

L'institut est d'avis que l'expertise comptable peut être une force de changement positif. En mettant en commun leurs connaissances, leur savoir-faire et leur compréhension des choses, les comptables professionnels contribuent à créer des économies fortes et un avenir durable pour tous.

* Source : CAW, 2020 - Interbrand, Best Global Brands 2019

À propos de l'ICAS

L'Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) est un organisme professionnel regroupant plus de 22 000 professionnels de premier ordre qui travaillent au Royaume-Uni et dans une centaine de pays. Les membres ont tous obtenu le titre de CA (Chartered Accountant), reconnu et respecté dans le monde entier. L'ICAS est à la fois un organisme de formation et d'agrément, une autorité de réglementation et un leader d'opinion. Près des deux tiers de ses membres actifs travaillent dans le monde des affaires; nombre d'entre eux dirigent certaines des plus grandes entreprises du Royaume-Uni et du monde. Les autres travaillent dans des cabinets comptables de diverses tailles, des Quatre Grands dans la City jusqu'aux petits cabinets des régions rurales.

À propos de l'IDW

L'Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. [Institut des auditeurs de l'Allemagne] (IDW) est un institut privé qui a été créé pour servir les intérêts de ses membres, qui sont soit des particuliers (Wirtschaftsprüfer), soit des firmes d'audit (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften).

Organisme enregistré ayant son siège à Düsseldorf, l'IDW a été créé sur une base volontaire plutôt que d'avoir été établi en vertu d'une loi allemande. Conformément à ses statuts, l'institut est une organisation sans but lucratif.

L'IDW est un membre à part entière et fondateur d'Accountancy Europe, un membre à part entière et fondateur de l'International Federation of Accountants (IFAC) ainsi qu'un membre à part entière et membre institutionnel de l'International Valuation Standards Council (IVSC).

Conjointement avec la Wirtschaftsprüferkammer [Chambre des experts-comptables], l'IDW parraine des membres du Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance (IAASB), du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (IESBA) ainsi que du groupe consultatif sur les petits et moyens cabinets (SMPAG) de l'IFAC.

À propos du JICPA

Le Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) est le seul organisme d'autoréglementation de la profession de comptable au Japon. L'inscription auprès du JICPA est obligatoire pour tous les professionnels souhaitant travailler en tant que comptable professionnel au Japon. Plus de 33 000 comptables et 270 cabinets d'audit sont actuellement inscrits. En servant l'intérêt public et en renforçant la profession comptable, le JICPA s'est engagé à maintenir la qualité des services fournis par ses membres et à faire respecter l'éthique, les valeurs et les normes de la profession. De plus, le JICPA a formulé la Déclaration sur les objectifs de développement durable (ODD) afin de soutenir les efforts des comptables, appelés qu'ils sont à jouer un rôle actif dans la résolution de problèmes liés aux ODD, ce qui a accru la portée et le rythme de leurs contributions à une société durable.

À propos du SAICA

Organisation comptable de premier plan en Afrique du Sud, le South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) est reconnu comme l'un des principaux organismes comptables du monde. L'institut fournit un large éventail de services de soutien à plus de 50 000 membres et associés qui portent le titre de CA (SA), ainsi qu'à des comptables généraux associés [AGA (SA)] et à des techniciens comptables [AT (SA)]. Ces professionnels et techniciens occupent des postes de chef de la direction, de directeur général, de membre d'un conseil d'administration, de propriétaire d'entreprise, de chef des finances, d'auditeur ou de gestionnaire, dans tous les secteurs d'activité. Ils jouent un rôle important dans les milieux d'affaires très dynamiques de l'Afrique du Sud et contribuent au développement économique du pays.

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Perry Jensen, Gestionnaire, Relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Tél. : 416-204-3941, Courriel : [email protected]