Des œuvres hautes en couleur d'Arthur Desmarteaux et Allison Moore dans VSP

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Claude-Léveillée accueillera l'exposition multidisciplinaire Duologie d'Arthur Desmarteaux et Allison Moore dès le 17 novembre prochain. Ce duo d'artistes, résidant à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, collabore à la réalisation d'installations multimédias et à la création de photomontages imprimés en grands formats.

« Je suis persuadée que ces deux artistes qui résident dans VSP ont bien hâte de présenter leur travail à leurs voisines et voisins. Moi-même, je suis curieuse de découvrir leurs œuvres, qu'on me dit empreintes d'une inquiétante étrangeté. De quoi piquer la curiosité! Une nouvelle exposition immersive et surréelle qui promet de ne laisser personne indifférent », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les grands photomontages numériques sont réalisés à partir d'images tirées de médias imprimés ou électroniques et réfèrent à l'ambiance sociopolitique du moment par un effet d'accumulation et d'emphase. Les photomontages des artistes font office de miroir déformant de la société qui nous inonde quotidiennement de millions d'images par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des télécommunications et de l'impression offset.

À propos des artistes

Arthur Desmarteaux est un artiste interdisciplinaire qui a présenté ses œuvres dans de nombreuses galeries au pays et à l'international, plus récemment au Musée d'art contemporain de Corée. Il est diplômé du programme de maîtrise en Beaux-Arts de l'Université Concordia ainsi que du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Il s'est spécialisé plus particulièrement en arts imprimés et utilise des techniques d'impression variées pour créer des installations ou décors de théâtre, entre autres. Il a aussi composé plusieurs trames sonores de musique électronique pour des pièces de théâtre ou des installations présentées en galerie.

Allison Moore est une artiste numérique, qui après des études en arts interdisciplinaires et en production cinématographique à l'Université Concordia, développe depuis 15 ans une pratique libre, participant à des résidences et des expositions internationales. Son travail a notamment été présenté au Japon, en France, au Brésil et à Montréal. Ses projets récents consistent en des explorations des processus de narration numérique, des cartographies vidéo de paysages urbains et naturels, et des installations et performances publiques in situ.

L'exposition Duologie se tiendra jusqu'au 15 janvier 2023 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : vendredi 9 décembre à 17 h 30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

