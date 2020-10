Des occasions d'affaires en or pour les PME manufacturières québécoises !

La JDOF s'inscrit parfaitement dans la mission de STIQ qui est de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Cet événement a donc un double objectif : permettre aux PME québécoises d'avoir un premier contact avec les donneurs d'ordres québécois et étrangers, de faire ainsi connaître leur expertise, et permettre aux maîtres d'œuvre de découvrir de nouvelles sources d'approvisionnement, grâce aux rencontres d'affaires.

Les discours d'ouverture seront prononcés par deux invités de marque. D'abord, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec s'adressera aux participants. Elle sera suivie de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui présentera une allocution, suivie d'une période de questions formulées par des manufacturiers.

Face à la pandémie, les entreprises ont dû s'adapter et même se réinventer pour saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Le cas de CAE en est d'ailleurs un très bel exemple et M. Stéphane Roche, vice-président, Approvisionnements stratégiques, Chaîne d'approvisionnement et Services immobiliers mondiaux, présentera une conférence sur le respirateur CAE Air1, qui a été conçu pour répondre à un nouveau besoin engendré par la pandémie actuelle. Les participants pourront découvrir comment, dans une course contre la montre, l'approvisionnement local et agile de CAE a joué un rôle clé dans le succès de ce projet.

Les participants auront également la chance d'assister à un panel de discussion avec trois représentants de PME manufacturières d'ici : Jarred Knetch - Électroniques Promark, Julien Depelteau - Flexpipe et Serge Fraser - Optimoule. Ces entreprises ont su être créatives en développant de nouveaux produits utiles en tant de crise.

« Aujourd'hui, 31 donneurs d'ordres iront à la rencontre de fournisseurs potentiels pouvant combler des besoins précis en approvisionnement. Au fil des ans, bon nombre de PME nous ont confirmé avoir obtenu des contrats d'envergure grâce à leur participation à cette journée de maillage. Grâce à notre méthode pour arrimer l'expertise offerte par les PME aux besoins concrets des maîtres d'œuvre, nous pouvons maximiser les chances de succès pour chacun. Dans le contexte de ralentissement économique actuel, notre événement est d'autant plus pertinent, car il permettra à des fournisseurs québécois de décrocher de nouveaux contrats. Ainsi, la JDOF contribue concrètement à la relance de notre économie », souligne M. Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

« Les donneurs d'ordres jouent un rôle clé dans le développement de nos entreprises de fabrication et contribuent, par leur dynamisme et leur volonté d'innover, à l'amélioration de la compétitivité des entreprises québécoises, affirme Sylvie Pinsonnault, première vice-présidente, Stratégies et solutions d'affaires d'Investissement Québec. L'une des priorités d'Investissement Québec est d'améliorer la compétitivité des entreprises par la productivité et l'innovation. Notre nouvelle initiative Productivité innovation permet le passage à l'action des entreprises pour propulser leur croissance ».

