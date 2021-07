LAVAL, QC, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques et transforme les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, le ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Steven Guilbeault, et Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, au Québec, ont annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 9 490 000 $ à Hydro-Québec pour installer 215 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) au Québec et ainsi aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre. Hydro-Québec contribue également au projet à hauteur de 10 706 000 $, portant l'enveloppe à 20 196 000 $ au total.

Financées par le biais de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada (RNCan), toutes ces bornes de recharge rapide seront déployées au plus tard le 31 décembre 2022. Déjà, près de 65 % de ces bornes sont en service et peuvent être utilisées par le public.

Le ministre Guilbeault a aussi annoncé qu'Hydro-Québec recevrait 1 264 000 $ pour aplanir les obstacles à l'adoption des VE. Dans le cadre de bancs d'essais, la société d'État testera des bornes de recharge ultrarapide de nouvelle génération pour évaluer les technologies de recharge de différents fabricants dans des conditions réelles et pour collecter des données cruciales sur l'infrastructure du réseau. Hydro-Québec et le gouvernement du Québec investissent aussi dans le projet, ce qui porte l'enveloppe totale à 3 097 721 $. Le financement fédéral du projet provient du Programme de démonstration d'infrastructures pour les véhicules électriques de RNCan, qui a pour objet d'aider à accélérer l'entrée sur le marché de technologies énergétiques propres de prochaine génération.

Ces contributions du gouvernement du Canada viennent appuyer la vision et les efforts du Québec qui demeure un chef de file en matière d'électrification des transports et de mobilité durable.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, au Québec. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« La multiplication de bornes de recharge facilite et accélère l'adoption de véhicules électriques. Elle nous rapproche aussi de nos objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Notre gouvernement a investi plus d'un milliard de dollars depuis 2015 pour démocratiser leur usage auprès des citoyens et des industries. Le véhicule de fonction que j'utilise est 100 % électrique et je vois à quel point le développement et la prolifération des bornes rend l'expérience plus facile et plus agréable. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre du Patrimoine canadien

« Le Circuit électrique et Hydro-Québec remercient Ressources naturelles pour son appui et sa confiance envers notre réseau de bornes publiques. Récemment, nous avons déployé notre 500e borne rapide et nous nous dirigeons vers plus de 2 500 bornes rapides d'ici 2030 afin que les conducteurs de véhicules électriques puissent se déplacer en toute quiétude, partout au Québec. »

France Lampron, directrice Électrification des transports

Hydro-Québec

