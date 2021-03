NEMASKA, Eeyou Istchee, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans une lettre ouverte publiée cette semaine dans le Hill Times, 37 nations, gouvernements et organisations autochtones ainsi que 125 défenseurs des droits de la personne ont demandé l'adoption rapide du projet de loi C-15. Cette loi fédérale a été proposée en vue de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La publication de la lettre ouverte coïncide avec le début des audiences parlementaires sur le projet de loi, qui a été déposé par le gouvernement libéral au début de décembre. Romeo Saganash, qui a présenté le projet de loi d'initiative parlementaire C-262 ayant servi de modèle pour le projet de loi C-15, fait partie des témoins experts comparaissant le 11 mars.

La lettre qualifie le projet de loi C-15 d'occasion historique de favoriser la réconciliation. Soulignant qu'un blocage a empêché l'entrée en vigueur du projet de loi C-262, la lettre indique ce qui suit :

« Des mesures concrètes visant la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans les lois et les politiques canadiennes sont nécessaires et se font attendre depuis longtemps. L'adoption du projet de loi C-15 devrait être une priorité absolue pour tous les députés et les sénateurs. »

Les signataires comprennent l'Assemblée des Premières Nations, le Conseil circumpolaire inuit, le Ralliement national des Métis, un ancien procureur général du Canada, un ancien ministre des Affaires étrangères, un ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, le président d'un comité des droits de la personne des Nations Unies, des philanthropes de renom ainsi que des leaders et militants communautaires, entre autres.

