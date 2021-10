Des moules zébrées trouvées dans le lac Massawippi

SHERBROOKE, QC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) confirme la découverte de moules zébrées juvéniles vivantes dans le lac Massawippi, dans la portion nord et dans l'extrême sud du lac. Il s'agit de la première observation, faite par l'organisme Bleu Massawippi, de cette espèce envahissante dans cet écosystème.

La moule zébrée a été détectée dans le lac Memphrémagog en 2017, dans le secteur de la ville de Magog. Depuis, l'espèce a colonisé la partie nord et centre du lac Memphrémagog, puis la rivière et le lac Magog, ainsi que la rivière Saint-François, situés en aval. Le MFFP, en collaboration avec des organismes de la région, participe à l'analyse de l'état de la population et de ses impacts sur les milieux naturels.

Le lac Massawippi présente des conditions particulièrement favorables à la prolifération des moules zébrées. Ce n'est toutefois pas le cas pour les autres milieux actuellement colonisés par l'espèce dans la région.

Ces moules filtrent de grandes quantités d'eau et se nourrissent de plancton, ce qui diminue la nourriture pour les poissons. Ce phénomène augmente la croissance de plantes aquatiques et la probabilité de floraison d'algues bleues. Les moules zébrées peuvent provoquer des problèmes dans les canalisations d'eau, par exemple en les obstruant. De plus, elles causent des dommages aux embarcations et aux structures qu'elles colonisent, notamment les quais et les barrages. Elles peuvent aussi causer des blessures aux baigneurs lorsque les coquilles coupantes s'accumulent sur les plages.

Le Ministère compte sur la collaboration de la population, car la prévention est le meilleur moyen d'empêcher la propagation des espèces envahissantes dans nos milieux naturels. Depuis 2016, le MFFP a mis en place le Programme québécois de lutte contre les carpes asiatiques et autres espèces aquatiques envahissantes. Ces efforts ont contribué à la création de plusieurs réseaux de détection et de suivi de ces espèces sur le territoire du Québec. À la suite de la détection d'une espèce, le MFFP prend les mesures nécessaires pour informer la population de cette présence, afin d'augmenter la vigilance des citoyens et citoyennes et de les inviter à respecter les mesures de prévention recommandées.

Une fois qu'elle est implantée dans un milieu, la moule zébrée est pratiquement indélogeable. Cependant, des mesures de prévention peuvent être mises en place afin de diminuer les risques de dispersion. Le MFFP rappelle l'importance du nettoyage des embarcations et de tout matériel entrant en contact avec l'eau, pour ralentir la propagation des espèces aquatiques envahissantes et éviter leur introduction. Les citoyens et citoyennes sont invités à consulter le Guide des bonnes pratiques en milieu aquatique disponible sur le site Web du Ministère.

Le programme d'accès aux plans d'eau pour la pêche sportive du MFFP a financé plus de 70 stations de nettoyage d'embarcations au Québec depuis 2017. Ces stations sont généralement accessibles gratuitement ou à faible coût. Plusieurs autres stations existent sur le territoire et peuvent servir aux citoyens et citoyennes.

Les adeptes de la navigation de plaisance qui voudraient fréquenter un secteur sont invités à communiquer avec les exploitants de rampes de mise à l'eau ou de marinas afin de vérifier s'ils offrent le service de nettoyage. Ils peuvent aussi inspecter et nettoyer eux-mêmes leur embarcation et leur équipement à leur domicile selon les bonnes pratiques.

Il est possible de communiquer avec le Ministère pour signaler la présence d'une espèce exotique envahissante en composant le 1 877 346-6763, ou en contactant le bureau du Ministère de votre région.

Lien connexe :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Sources :



Valérie Ouellet

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/